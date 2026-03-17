Ni negro ni gris: El color de sombras inesperado que ‘abre’ el ojo y quita años

Durante años, las sombras oscuras como el negro o el gris fueron consideradas las opciones clásicas para maquillar los ojos, especialmente cuando se buscaba intensidad o profundidad en la mirada. Pero las tendencias actuales de maquillaje están apostando por tonos más luminosos y suaves que no solo resaltan los ojos, sino que también aportan un efecto rejuvenecedor.

Entre los colores que están ganando protagonismo en el mundo del maquillaje, aparece uno que sorprende por su capacidad para iluminar la mirada y suavizar los rasgos: el lavanda o violeta suave. Este tono, lejos de ser difícil de llevar, se ha convertido en uno de los favoritos de maquilladores profesionales porque aporta frescura y luminosidad sin endurecer la expresión.

El color de sombra que ilumina la mirada y rejuvenece el rostro en 2026

Los tonos lavanda, lila o violeta suave se han posicionado como una de las tendencias más interesantes en maquillaje de ojos. Estos colores tienen la particularidad de aportar luz a la zona del párpado y crear contraste con el blanco del ojo. Esto genera una mirada más abierta y descansada.

La maquilladora de celebridades Charlotte Tilbury ha señalado en varias ocasiones que los tonos violáceos son especialmente favorecedores porque ayudan a resaltar el brillo natural del ojo y funcionan bien en distintos tonos de piel. Además, el violeta tiene un efecto óptico interesante: al no ser tan duro como el negro o el gris, suaviza las líneas de expresión y evita que el maquillaje se vea demasiado pesado.

¿Cómo usar sombras lavanda para lograr una mirada más luminosa?

Para conseguir un efecto favorecedor, los expertos recomiendan aplicar las sombras violetas de manera estratégica. Una opción sencilla es utilizar un lavanda claro en todo el párpado móvil y difuminar ligeramente hacia la cuenca para crear profundidad.

Otra alternativa es combinar el violeta con tonos neutros como beige, champán o marrón suave, lo que ayuda a equilibrar el maquillaje y hacerlo más fácil de llevar durante el día. La maquilladora profesional Lisa Eldridge indica que los colores luminosos en el párpado pueden crear un efecto óptico que hace que el ojo parezca más grande: algo especialmente útil cuando se busca un maquillaje rejuvenecedor.

Para completar el look, los especialistas recomiendan acompañar estas sombras con máscara de pestañas que aporte volumen y un delineado suave, evitando líneas demasiado oscuras que puedan endurecer la mirada. Así es como un simple cambio de color puede transformar por completo la expresión del rostro.