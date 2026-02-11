14 de febrero: ¿Qué hacer en San Valentín si no tienes pareja? 3 planes divertidos y baratos

Estamos a solamente tres días para que se lleve a cabo una de las celebraciones más importantes que existen dentro y fuera de la República Mexicana. Será este 14 de febrero cuando se festeje el Día de San Valentín , por lo que aquí conocerás tres planes buenos, bonitos y baratos que puedes hacer si no tienes pareja.

Será este sábado cuando los enamorados celebren un día más de San Valentín, por lo que desde ahora muchas parejas han comenzado a hacer planes para disfrutar de la compañía de ese ser que tanto aman. Ahora bien, ¿qué planes pueden hacer aquellas personas que, por una u otra razón, no cuentan con una pareja?

Los mejores planes para hacer en San Valentín si no tienes pareja

Ir a una función de lucha libre: Este Día de San Valentín cae en sábado, por lo que distintos eventos dentro de la CDMX se llevarán a cabo en prácticamente cualquier hora. Si eres fanático de las luchas y aún no sabes qué plan hacer, toma en cuenta que el CMLL presenta una cartelera en la Arena Coliseo durante este día.

Visita museos o disfruta de obras de teatro : Si tienes tiempo de sobra y eres amante del arte, entonces no descartes asistir a distintos museos y obras de teatro no solo en la Ciudad de México, sino en el resto de la República. Ten en cuenta que este plan puedes hacerlo solo o en compañía de tus familiares o amigos.

: Si tienes tiempo de sobra y eres amante del arte, entonces no descartes asistir a distintos no solo en la Ciudad de México, sino en el resto de la República. Ten en cuenta que este plan puedes hacerlo solo o en compañía de tus familiares o amigos. Pasa un tiempo agradable en compañía de tus videojuegos: Si eres una persona más solitaria y no tienes deseos de salir durante el Día de San Valentín, una propuesta muy interesante es quedarte en casa, pedir comida a domicilio, escuchar buena música y pasar horas disfrutando de tu videojuego favorito.

¿Puedes tener un lindo San Valentín a pesar de no tener dinero?

Mucho se ha hablado respecto a la crítica sobre el Día de San Valentín y el consumo que esto sugiere en cuanto a costosos regalos se refiere. No obstante, ten en cuenta que, si no estás atravesando por el mejor momento posible, puedes sorprender a tu pareja con una carta de amor, un poema o, bien, una canción pensada solamente para él o ella.

