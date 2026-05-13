Muere actor mexicano de telenovelas, quien trabajó con Salma Hayek

El ámbito del espectáculo mexicano se encuentra de luto, por la repentina muerte del actor José Miguel Checa. Era conocido por producciones como la película "Trágico terremoto en México" y telenovelas como "El vuelo del águila" y "Velo de novia".

El fallecimiento fue confirmado este 12 de mayo por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de sus redes sociales. "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias", dice el obituario.

Desde el 6 de mayo se había anunciado la muerte del actor en otras cuentas de redes sociales, como el perfil de Facebook del creador de contenido conocido como Fercho Buscetti. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.