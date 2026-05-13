MasterChef 24/7: Ganador de MasterChef Junior México conmueve en redes al recordar momento con el Chef Adrián Herrera

El próximo gran estreno de MasterChef 24/7 ha despertado bastantes recuerdos por parte del público y de los propios ex participantes de las ediciones previas del popular reality show y uno de los que se valió de sus redes sociales para compartir un curioso video fue Diego Fernández, el ganador de la segunda temporada de MasterChef Junior.

Diego quiere revivir un momento con el Chef Herrera

El triunfador de MasterChef Junior 2017 decidió compartir un reel en su cuenta oficial de Instagram en el que luce nostálgico ante un escenario en el que le borraron la memoria y es que así podría revivir el video de una interacción que tuvo con el implacable Chef Adrián Herrera.

El momento en cuestión es un acercamiento que tuvo Herrera con el entonces participante para hacerle saber que le faltó sal al platillo que estaba preparando. Luego de que Diego agregara un poco del ingrediente, el juez no dudó en tomar la iniciativa y mostrarle la cantidad correcta que debía ponerle. Unos momentos después, el chef apuntó que los concursantes le "tenían miedo a la sal" y bromeó con Fernández al asegurar que "se le había pasado" y que ya "había perdido".

Cabe señalar que el video lleva, al momento de redacción de esta nota, más de 229 mil Me Gusta.

Usuarios y seguidores empatizaron con Diego al afirmar que la cantidad adecuada de sal siempre ha sido un problema a la hora de cocinar y que, pese a los tropiezos que tuvo en el camino, de cualquier manera terminó siendo el gran vencedor de esa edición de MasterChef Junior.

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¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.