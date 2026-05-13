Familia Aguilar se viste de LUTO tras dolorosa pérdida: “Nos duele muchísimo despedirnos de él”

El pasado 11 de mayo de 2026 murió la mascota de la Familia Aguilar, Chancho. De acuerdo con una publicación en redes sociales el perro de raza pug falleció a causa de un accidente en la alberca. La noticia fue anunciada en el perfil de la mascota donde la familia compartió fotografías del tierno perro.

¿Cuál fue el mensaje de la Familia Aguilar al anunciar la muerte de su mascota?

“Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy” fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación en dónde se anunció el fallecimiento de Chancho. Por su parte en dicho post se mencionó que el pug tenía tan solo cinco años de edad. Así mismo la familia dijo que se quedarían con la paz de saber que había sido un perrito dormilón, cariñoso y muy amado. “Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor”, fueron las palabras de la Familia Aguilar.

Actualmente la publicación ya acumula más de mil cuatrocientos likes en instagram y muchos mensajes por parte de usuarios enviando mensajes de apoyo. “Lo vamos a extrañar mucho”, “Precioso, descansa en paz lindo perrito”, “Lo siento por todos ustedes pues se cuanto aman a sus animales”, “Solo alguien que ama con locura y sabe que ellos es un regalo que Dios te da”, fueron solo algunos de los comentarios en redes sociales.

Reacción de Ángela Aguilar luego de la pérdida de su mascota

Luego de que se anunciara que Chancho había muerto Ángela Aguilar reaccionó comentando la publicación con el mensaje “Chanchito” junto a un emoji llorando y un corazón blanco. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado más ni ha compartido información al respecto. Por otro lado, se desconocen más detalles sobre el accidente; en qué casa sucedió y cómo fue que ocurrió.

Actualmente Ángela ha compartido con sus seguidores fotografías de cómo lucen sus días ya que en su último post dejó ver a través de imágenes un poco de sus viajes, sus días en el gimnasio y una fotografía tomando la mano de Nodal. Por otro lado, se encuentra activa en su carrera musical ya que recientemente estrenó el tema “China De Los Ojos Negros”, canción con la que rindió tributo a su abuelo Antonio Aguilar.