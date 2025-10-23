14 películas de terror que no te puedes perder este Halloween: querrás dormir con las luces prendidas

Halloween tiene algo mágico: nos da permiso de asustarnos a propósito. Es esa noche en la que uno apaga la luz, se tapa con la cobija y finge que no le da miedo… aunque por dentro esté temblando. Y claro, no hay mejor plan que hacerlo con unas buenas películas de terror.

Este año, el menú está lleno de clásicos que siguen poniéndonos los pelos de punta y estrenos que no dan respiro ni para parpadear. Así que antes de elegir disfraz o preparar los dulces, apunta esta lista, porque vas a querer verlas todas (aunque luego duermas con la lámpara encendida).

¿Qué películas de terror no pueden faltar este Halloween 2025? Tienes que verlas completas

Si quieres sustos auténticos, estas películas son imperdibles:



El Exorcista (1973): el terror más clásico que sigue impactando generaciones.

(1973): el terror más clásico que sigue impactando generaciones. It (2017): el payaso más aterrador que nos hace mirar debajo de la cama.

(2017): el payaso más aterrador que nos hace mirar debajo de la cama. Halloween (1978): Michael Myers redefinió el terror con esta historia.

(1978): Michael Myers redefinió el terror con esta historia. Hereditary (2018): terror psicológico que deja huella y te hace pensar.

(2018): terror psicológico que deja huella y te hace pensar. El Conjuro (2013): basado en casos reales que ponen la piel de gallina.

(2013): basado en casos reales que ponen la piel de gallina. Midsommar (2019): horror a plena luz del día con atmósfera perturbadora.

(2019): horror a plena luz del día con atmósfera perturbadora. Scream (1996): mezcla de terror y humor que mantiene la tensión.

(1996): mezcla de terror y humor que mantiene la tensión. El Orfanato (2007): misterio y emociones en una historia española inolvidable.

(2007): misterio y emociones en una historia española inolvidable. La Bruja (2015): atmósfera oscura y narrativa que atrapa.

(2015): atmósfera oscura y narrativa que atrapa. Nosferatu (1922): vampiro clásico que sigue dando miedo.

(1922): vampiro clásico que sigue dando miedo. It Follows (2014): concepto moderno que te hace mirar atrás todo el tiempo.

(2014): concepto moderno que te hace mirar atrás todo el tiempo. Candyman (2021): leyendas urbanas y sustos renovados.

(2021): leyendas urbanas y sustos renovados. Insidious (2010): viajes al más allá que ponen los pelos de punta.

(2010): viajes al más allá que ponen los pelos de punta. Siniestro (2012): misterio sobrenatural con escenas inolvidables.

Canva Convoca a tus amigos y familiares y armen una buena selección de películas de terror para ver este Halloween

¿Qué hace que estas películas ideales para ver en Halloween den tanto miedo?

Cada película tiene su propia manera de asustar: algunas juegan con el suspenso y la psicología, otras con lo sobrenatural o criaturas aterradoras. Lo que las une es que logran que te metas de lleno en su historia, con atmósferas densas, personajes memorables y momentos que no olvidas.

La música, la iluminación y los giros inesperados crean tensión y hacen que los sustos sean mucho más intensos.

Canva Disfruta de un buen maratón de películas de terror este Halloween

Cómo disfrutar estas películas de terror al máximo este Halloween