3 cosas que debes eliminar de tu cocina en 2026

La cocina dejó de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en uno de los ambientes más importantes del hogar. En 2026, las tendencias en interiorismo apuntan a cocinas más elegantes, limpias visualmente y alineadas con un estilo de vida práctico y consciente.

Según las tendencias de 2026 , el orden y la estética cumplen un papel central en la cocina. Especialistas en diseño de interiores coinciden en que quitar ciertos elementos puede transformar por completo este espacio, haciéndolo lucir más sofisticado y minimalista.

Tendencias 2026: los 3 elementos que deberías eliminar de tu cocina

Estos cambios no son reglas estrictas, sino recomendaciones pensadas para quienes buscan modernizar su cocina sin perder personalidad ni comodidad.



Garrafones de agua a la vista: de acuerdo con el diseñador de interiores Beto Frías, los garrafones de plástico rompen por completo con la armonía visual de una cocina. Además de resultar poco estéticos, ocupan espacio innecesario. La recomendación es instalar filtros de agua debajo del fregadero o sistemas purificadores integrados: una solución más elegante y funcional.



Despensa visible y envases originales: cajas de cereales, botes de plástico coloridos y empaques comerciales generan ruido visual. Expertos citados por Architectural Digest señalan que sustituirlos por recipientes de vidrio, cerámica o metal ayuda a mantener una cocina ordenada, limpia y visualmente coherente, además de aportar un aire más premium.



Cocinas completamente blancas y sin contraste: aunque el blanco fue durante años el color estrella, diseñadores de Elle Decor advierten que su uso excesivo puede resultar monótono. En 2026 se recomienda eliminar la uniformidad absoluta y apostar por combinaciones de colores suaves o contrastes cálidos en gabinetes, muros o detalles decorativos.

Interiorismo: otras tendencias en cocinas para 2026

Más allá de lo que se deja atrás, las cocinas de 2026 se caracterizan por integrar materiales naturales como la madera, la piedra y el mármol con acabados mate. Según interioristas de Dezeen, los espacios pueden transmitir calma y sofisticación a través de texturas orgánicas y diseños atemporales.

También ganan protagonismo las soluciones ocultas: electrodomésticos integrados, alacenas sin tiradores visibles y sistemas de almacenamiento discretos. Pero no se queda atrás la iluminación cálida y estratégica, junto con una paleta de colores que combine tonos tierra, verdes suaves o azules profundos.