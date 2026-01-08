¡También hay para ellos! Estos son los 5 modelos de uñas para hombre en tendencia este 2026
Estos son los 5 diseños de uñas para hombres en tendencia para este 2026, desde lo discreto y formal hasta lo extravagante.
Este 2026 estará marcado por la tendencia en los diseños de uñas y si bien, es algo que no es una moda nueva como tal, sí ha llegado a tiempos modernos y esto viene con diseños diferentes, nuevos estilos y el creciente uso de esta estética en los hombres, quienes lucen con gusto nuevos looks.
Con una gran variedad de estilos que se pueden usar, la masculinidad sigue moldeando nuevas modas, mismas que hablan sobre la gran diversidad que los hombres pueden tomar si desean salir de la rutina, donde podemos ir de estilos discretos, elegantes hasta llamativos.
¿Qué tipo de diseños de uñas hay para hombre?
- Diseños minimalistas: Este estilo poco a poco se ha hecho bastante popular, pues combina elementos neutros como colores donde predomina el negro, haciéndolo sutil y a la vez creativo, pues las líneas dan un toque único de estilo, donde puedes aprovechar de trazos geométricos así como abstractos.
- Patrones distintos: Acercado al minimalismo, algo interesante de las uñas es que puedes cambiar de estilo cuando quieras, al igual que un estilo “combinado”, donde puedes aprovechar las distintas formas, colores y texturas, así como líneas, letras, colores…
- Una sola uña: Otro modelo un poco más simple pero igual de llamativo es el de llevar un diseño en una sola uña, donde el dedo índice o anular suele lucir un poco más, siendo discreto pero a la vez diferente a lo cotidiano.
- Acabado Brillante: Aunque el mate es un poco más popular, un acabado de gel e incluso con brillo da un efecto como de “nuevo” e incluso limpio, el cuál es considerado bueno para experimentar.
- Uñas negras: Un clásico que nunca pasará de moda son las uñas negras en looks masculinos, donde además de elegantes, también suelen asociarse a la seriedad, siendo un estilo que con el pasar de los años se ha ido adaptando a nuevos contextos.