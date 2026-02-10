¿No tienes regalos? 3 planes para hacer con tu pareja el Día de San Valentín

Estamos a unos días para que se lleve a cabo la celebración que festeja a los enamorados y a las amistades más arraigadas entre dos o más personas. El Día de San Valentín está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás tres planes ideales para hacer con esa persona que tanto amas.

A diferencia de lo que ocurrió en años pasados, para esta edición de San Valentín el 14 de febrero cae en sábado, lo cual permite organizar mucho mejor un plan que no solo sea romántico, sino también lindo y, por qué no, hasta atrevido. Dicho lo anterior, aquí te sugerimos algunos planes que puedes hacer con ese ser especial en tu vida.

¿Qué planes hacer con tu pareja el Día de San Valentín?

Si tienes un tiempo considerable, podrías convertir el Día de San Valentín en un fin de semana de locura escapándote con tu pareja durante dos o tres días. En este periodo de tiempo, puedes asistir a distintos Pueblos Mágicos, visitar las mejores playas de la República Mexicana o, simplemente, rentar una casa de campaña.

Si te decantas por un plan mucho más tranquilo, entonces no descartes la posibilidad de llenar este Día de San Valentín con tintes artísticos. Bajo este escenario, durante el fin de semana podrías llevar a tu acompañante a distintos museos, exposiciones y terminar la noche con una obra de teatro que sea del gusto de ambos.

Muchos dicen que el amor llega directamente por el estómago, por lo que si deseas sorprender a tu pareja este sábado una opción bastante llamativa es una experiencia gastronómica fuera de lo común a través de, por ejemplo, catas de vinos o cerveza artesanal, recorridos por los mejores restaurantes de México o, bien, ir juntos a su restaurante favorito.

¿Qué es lo que nunca debes regalarle a tu esposa en San Valentín?

Si ya estás casado y quieres sorprender a tu esposa el Día de San Valentín , luce fundamental que entre tus regalos no aparezcan objetos que hacen alusión al hogar como electrodomésticos, jabones o escobas. Del mismo modo, no se recomienda regalar ropa a esa persona que tanto amas si es que no conoces a la perfección su talla.