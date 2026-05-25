Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños
El crochet es una excelente actividad para tener a los pequeños entretenidos y lo mejor es que se puede personalizar con sus caricaturas favoritas.
Los juguetes comerciales no son la única opción para que los niños se diviertan, también las manualidades son buenísimas para que pasen un rato divertido. Por ejemplo, están los diseños de crochet con los personajes de Paw Patrol que combinan creatividad, agilidad con las manos y paciencia para que cada costura quede impecable.
Figuras de Paw Patrol en crochet: las 4 opciones que pueden hacer los niños fácil
- Peluche del perrito Chase. Uno de los personajes más queridos de toda la "Patrulla Canina" es Chase, así que es una excelente opción para empezar los trazos de crochet. Se necesitan hilos de color azul marino, café y beige, que son las tonalidades principales en el cuerpo y uniforme que trae puesto.
Lo más importante es empezar por la cabeza para tomar el tamaño como guía. Después hay que hacer por separado las patas y el cuerpo, ya considerando que el traje de oficial va sobrepuesto. Es muy importante no olvidarse de los pequeños detalles como las orejitas, el gorro y su placa; que se pueden hacer igual en crochet o con retazos de fieltro parar darle una vista diferente.
- Manualidades de Syke de Paw Patrol hechas con crochet. En caso de que tu consentida sea Skye por su tierna personalidad, es posible replicar la idea de Chase pero ahora tomando como referencia para hacer una muñeca tejida que se le puede regalar a los niños de todas las edades. En este modelo se ocupa hilo rosa pastel, rosa fucsia, café claro y un poco de blanco.
Una vez que se hizo la cabeza, es importante seguir con el cuerpo y uniforme con las dimensiones adecuadas para que quede simétrico, así que lo ideal es tomar esta área como referencia al igual que con Chase. Los ojitos y la boca pueden ir con punto o hechos con cuentas pequeñitas.
- Llavero de Marshall hecho a mano. Ahora que si de personajes entrañables de Paw Patrol hablamos, Marshall no se queda atrás, ya que por su simpática personalidad se ha vuelto el preferido de muchos niños. Así que una gran idea para tenerlo siempre presente, es hacer manualidades inspiradas en él que se puedan llevar a todas partes, como con un lindo llavero artesanal.
Aquí se requiere hilo blanco, negro, rojo y amarillo. Lo más importante es que su cuerpo tenga las características manchitas negras de cualquier dálmata. Luego hay que hacer su traje de bombero encima del cuerpo y concluir con las patas. Y uno de los pasos que no pueden faltar al momento de tejer muñecos de crochet para que sean llaveros, es poner una argolla en la parte superior para que se puedan colgar las llaves o ponerse en la mochila.
- Manualidades con Rumbell de Paw Patrol en crochet. Las figuras tejidas de Rubell también les encantan a los niños porque tiene una apariencia muy tierna y divertida. Gracias a que su cuerpo es un tanto más "pachoncito" que otros personajes de Paw Patrol, aquí hay oportunidad de usar un punto grueso que se vea diferente (y es fácil de hacer).
Se necesitan hilos cafés, beige, blancos y amarillos. Dependiendo del tamaño que recrees, los muñecos de crochet inspirados en Paw Patrol pueden usarse para decorar la habitación, para que jueguen por horas o para adornar la mochila de la escuela.