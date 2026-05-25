Muere legendaria actriz de telenovelas y series, a los 103 años

La industria del entretenimiento chilena se encuentra de luto por la muerte de Teresa Berrios a los 103 años de edad. Era una querida actriz que formó parte de series de televisión y telenovelas emblemáticas de su país.

La noticia del fallecimiento se dio por la Corporación de Actores y Actrices de Chile y también el Ministerio de las Culturas, durante el domingo 24 de mayo; hasta el momento no se han aclarado las causas del deceso. "Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización", dice el comunicado de Chileactores.

"Su trayectoria y compromiso con las artes escénicas y de la representación forman parte del patrimonio cultural y audiovisual de nuestro país", enfatiza el comunicado emitido por el Ministerio de las Culturas de Chile.

Quién era Teresa Berrios

Nacida en 1923, Teresa Berrios tuvo entre sus trabajos más destacados las telenovelas chilenas "Oro verde" (1997), "Fuera de control" (1999) y "Machos" (2003), así como las series de antología "Mea culpa" (estrenado en 1993 y con diferentes temporadas hasta la actualidad) y "El día menos pensado" (transmitido desde 1999 en diferentes temporadas); de las dos últimas, formó parte del elenco recurrente para historias que trataban sobre crimen y suspenso.

Teresa Berrios también se desempeñó en espacios de radioteatro; su sobrina, Pola Berrios, comentó en redes sociales sobre esta faceta de su carrera: "Amaba lo que hacía y destacó en radioteatro, que era una mujer adelantada para su época. Muy libre, chora y fiel a sus convicciones".

Una gran cantidad de comentarios en las publicaciones que anuncian su deceso, recuerdan con cariño el trabajo de Teresa Berrios. "Querida y siempre recordada", "una gran actriz", "cómo olvidar el profesionalismo que entregaba en sus personajes", son algunos de los mensajes que han escrito quienes vieron sus participaciones en televisión desde los años ochenta.