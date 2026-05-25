El recogido pasó de moda: este es el peinado que es muy fácil de lograr y será tendencia este verano

Cada vez más estilistas coinciden en que el wet look será el peinado protagonista durante la temporada de calor porque combina practicidad y glamour sin requerir demasiado tiempo ni herramientas profesionales. Además, funciona tanto para eventos formales como para looks casuales de verano.

Vogue Beauty y estilistas reconocidos como Chris Appleton y Jen Atkin destacan que el peinado con efecto mojado ayuda a controlar el frizz, resaltar las facciones y aportar una imagen moderna con muy poco esfuerzo. Esto es lo que debes saber del wet look.

Cabello con efecto mojado: ¿Por qué el wet look será el peinado estrella del verano 2026?

El efecto mojado en el cabello se volvió tendencia porque ofrece una estética pulida y fresca que se adapta fácilmente a distintos tipos de pelo. Los estilistas lo recomiendan por estas razones:



Es rápido y fácil de hacer: se consigue un look elegante en pocos minutos. Solo se necesitan productos fijadores y un buen peinado hacia atrás o con raya marcada.

se consigue un look elegante en pocos minutos. Solo se necesitan productos fijadores y un buen peinado hacia atrás o con raya marcada. Ayuda a controlar el frizz: mantiene el cabello prolijo durante el calor y la humedad. Los geles y cremas de acabado sellan mejor la fibra capilar.

mantiene el cabello prolijo durante el calor y la humedad. Los geles y cremas de acabado sellan mejor la fibra capilar. Funciona en distintos largos de cabello: se adapta a múltiples estilos. Puede llevarse en pelo corto, midi o largo.

se adapta a múltiples estilos. Puede llevarse en pelo corto, midi o largo. Aporta un acabado sofisticado: logra un look moderno sin demasiado esfuerzo. El brillo característico del wet look genera una imagen pulida y actual.

Wet look: ¿Cómo hacer el peinado efecto mojado paso a paso?

Los expertos aconsejan trabajar el cabello húmedo y utilizar productos ligeros que aporten brillo sin endurecer demasiado.



Aplicar gel o crema de peinado sobre cabello húmedo: distribuir el producto de forma uniforme. Los profesionales sugieren evitar excesos para que el resultado no luzca pesado. Peinar con peine fino o cepillo: definir la dirección del look. Se puede optar por un peinado totalmente hacia atrás o con raya al medio. Sellar con spray fijador: prolongar la duración del peinado. Esto ayuda a conservar el brillo y la estructura durante varias horas. Dejar algunos mechones sueltos si se busca un acabado natural: suavizar las facciones. Muchos estilistas recomiendan combinar el wet look con texturas relajadas para un efecto más fresco.

El estilista Chris Appleton, conocido por trabajar con celebridades internacionales, sostiene que el wet look seguirá dominando las tendencias porque es elegante, simple y adaptable a cualquier ocasión. Además, este peinado se volvió uno de los favoritos del verano por su capacidad de aportar frescura.