Estas son las 5 razas de perros más fuertes del mundo

Los lomitos se han convertido en una parte fundamental para la mayoría de las personas, sean grandes, medianos o más pequeños, muchos toman la decisión de tener un compañero de vida. Sin embargo, en muchas ocasiones no saben qué raza de perro es su compañero. Por ese motivo, te vamos a decir cuáles son los más fuertes.

La variedad de razas en el mundo es muy grande, pero para nadie es un secreto que existen razas más fuertes, las cuales podrían desempeñar algunas tareas, incluso convertirse en los mejores guardianes de una familia.

¿Cuáles son las razas de perro más fuertes del mundo?

Algunos expertos en la materia realizaron estudios que fueron publicados en la revista ‘Journal of Experimental Biology’, en donde se dieron a conocer cuáles son estas razas más fuertes.

Para su estudio, se tomaron en cuenta varios puntos y no solo el aspecto físico, también la capacidad para cuidar a su dueño y la reacción que pueden tener ante diferentes situaciones. Por tal razón, en esta ocasión te compartimos cuáles son esas 5 razas que valen la pena tener y que pueden ser de gran confianza.

Kangal

Este perro es originario de Turquía, este lomito se caracteriza por ser uno de los mejores guardianes. Tiene una valentía inigualable, algunos han asegurado que es una de las mejores razas que existen.

Cane Corso

Originario de Italia, este lomito suele dar un poco de miedo por su aspecto físico, pues es muy grande y robusto, tiene una mordida impresionante y es una de las razas que mejor protege.

Pastor alemán

Uno de los lomitos más versátiles, es una raza que ha formado parte de la policía por su agilidad e inteligencia. Es un protector nato y es recomendable educarlo desde muy pequeño.

Pitbull terrier americano

Es un perro ágil y fuerte que causa mucho impacto en las personas, este lomito es muy temido, pero si se educa de manera correcta se vuelve el mejor compañero de una familia, guardián por naturaleza y fuerte.

Malamute de Alaska

Una de las razas acostumbradas a tener trabajos duros, este lomito requiere estar en constante ejercicio y un entorno donde pueda emplear su energía y fuerza.

Ahora ya lo sabes, tomando en cuenta estas 5 razas, es necesario que cada uno de estos lomitos sean educados para no tener problemas y puedan cumplir sus funciones dentro de una familia.

