¿Qué razas de perros estarán prohibidas en 2025? Esto es lo que debes saber

La convivencia entre humanos y perros es una realidad desde hace miles de años. Sin embargo, la creciente preocupación por la seguridad pública ha llevado a un escrutinio más profundo sobre ciertas razas caninas, consideradas potencialmente peligrosas. En este sentido, en 2025, varios países implementarán o reforzarán legislaciones que regulan la posesión de ciertos linajes. Pero, ¿cuáles son y qué implican estos cambios?

¿Qué países están tomando medidas y cuáles son?

Diversos países han optado por diferentes enfoques. Algunos prohíben la tenencia de ciertas razas, mientras que otros imponen regulaciones más estrictas. Irlanda, por ejemplo, prohibirá desde febrero de 2025 la cría, venta, importación y realojo del bully XL, permitiendo su tenencia solo bajo un certificado de exención. El Reino Unido ampliará su Ley de Perros Peligrosos, que ya incluye razas como el pitbull terrier, tosa inu, dogo argentino y fila brasileiro, exigiendo certificados adicionales para los ejemplares existentes. Alemania, por su parte, prohíbe la importación de razas como el american staffordshire terrier y el pitbull terrier, mientras que Francia restringe severamente la tenencia de razas como el mastín y el tosa japonés.

España, sin prohibir razas específicas, exige requisitos rigurosos para la tenencia de ciertas razas como licencias, seguros y el uso obligatorio de bozal. Australia adopta una postura más radical, prohibiendo por completo razas como el dogo argentino y el american pitbull terrier. Colombia, aunque no prohíbe razas específicas, clasifica a ciertas razas, como el pitbull terrier y el rottweiler, como de “manejo especial”, exigiendo normas estrictas en espacios públicos.

¿Y qué ocurre en México con las razas consideradas potencialmente peligrosas?

En México, a nivel federal, no existe una prohibición generalizada sobre razas específicas. Sin embargo, se maneja un listado de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), que incluye razas como el pitbull terrier, tosa inu, dogo argentino, fila brasileiro, rottweiler, doberman, bull terrier, dogo de burdeos y staffordshire bull terrier.

No obstante, es crucial entender que la peligrosidad no depende únicamente de la raza, sino también de la crianza, el entrenamiento y el entorno del perro. Un perro de cualquier grupo puede ser peligroso si no se educa y socializa adecuadamente. Además, la Ciudad de México ha implementado el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), el cual es obligatorio para perros, gatos y otras mascotas.