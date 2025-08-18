¿El bloqueador va antes o después del maquillaje? Esto dicen los expertos

Cuando pensamos en nuestra rutina de maquillaje, no puede hacer falta la aplicación del bloqueador solar, un elemento necesario que nos ayudará en el cuidado de la piel, por lo que debemos aplicarlo correctamente para que su eficacia se mantenga y nos ayude a disminuir el daño causado por los rayos UV.

Entre las mujeres, ha surgido la principal duda sobre si dicho producto se aplica antes o después de los cosméticos. Para responder aquella pregunta, te detallaremos qué dicen los expertos al respecto para que comiences a cuidar tu cutis.

El bloqueador ¿va antes o después de los cosméticos?

La realidad es que la pregunta es más sencilla de lo que parece: el bloqueador va antes del maquillaje, pero después de la crema hidratante. Los expertos explican que al tener la piel libre de productos se permite una mejor absorción de ella, logrando que pueda tener un gran funcionamiento al momento de exponernos a los rayos UV, así lo menciona la dermatóloga Reme Navarro en sus redes sociales.

Sin embargo, el paso importante es que dejemos absorber el producto alrededor de 30 minutos en la piel antes de aplicar los cosméticos. De esta manera, aseguraremos que tenga una buena absorción para nuestra piel, logrando cuidarla eficazmente.

¿Hay que hacer el retoque?

Una vez que salgas a la calle, igualmente la experta, explica que hay que hacer el retoque constantemente del bloqueador, ya que conforme pasan las horas, su efectividad comienza a disminuir, no importa si traemos encima maquillaje.

Reme Navarro, explica que para que nuestros cosméticos sigan luciendo bien, podemos hacer su aplicación con brochas especiales para que podamos proteger nuestra piel. Hay que hacerlo cada 2 horas, para mantener una piel libre de manchas o daños causados por los rayos del sol.

No escatimes en su aplicación, recuerda que debe ser la medida de dos dedos, aplícalo generosamente en el rostro. También puedes apoyarte con protectores solares en aerosol para evitar dañar tus cosméticos aplicados. No olvides también aplicarlo en el resto del cuerpo para que no haya daños importantes.