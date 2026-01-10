Belinda publicó una foto que generó preocupación; ¿Está bien de salud?

La reconocida cantante Belinda , ha causado mucha preocupación entre sus seguidores ya que publicó una imagen en su cuenta de Instagram este viernes 9 de enero, en donde se la ve recibiendo un tratamiento.

Estas imágenes fueron publicadas por la actriz de 36 años, mediante las historias de Instagram y claramente se la puede ver conectada a una máquina mediante una cánula y un catéter, por ende es una vía intravenosa.

¿Qué le pasó a Belinda?

Para llevar tranquilidad a los seguidores, es que Belinda manifestó que estaba recibiendo un tratamiento para cuidar de la salud de su piel.“Empezando el año con mi rutina. Amamos”, escribió la actriz en su publicación con el objetivo de compartir una parte de su rutina de belleza.

Con otra historia de Instagram, la cantante dio a conocer que este tratamiento de belleza es una terapia de hidrógeno que le ayuda a tener una “piel radiante”. Este es uno de sus más grandes secretos de la belleza. “Sabías que el hidrógeno es tu mejor aliado para verte y sentirse mejor?”, escribió la también modelo.

La terapia de hidrógeno, según lo manifestado por Belinda, tiene los siguientes beneficios; fortalecer el sistema inmunológico, tener más energía, mejorar el ciclo del sueño y funciona como antiinflamatorio natural.

Se sabe que el hidrógeno molecular es una herramienta prometedora para optimizar el bienestar y el rendimiento físico y mental. Ante esto es que se está volviendo tendencia en el mundo de la belleza.

El tratamiento de belleza consiste en administrar de manera controlada el hidrógeno molecular (H2), el gas más liviano y abundante del universo, con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Este gas tiene la capacidad de poder penetrar rápida y profundamente en las células, incluyendo el núcleo y las mitocondrias, donde ayuda a neutralizar radicales libres nocivos y mejorar funciones vitales.

