Conoce los signos que tendrán mucha suerte en la segunda semana de enero
Las posiciones planetarias harán que la buena fortuna este de su lado para concretar lo que desean.
Estamos por entrar a la segunda semana completa de enero por lo que ya la astrología ha manifestado quienes serán los signos afortunados que tendrán muchísima suerte.
Hay tres signos del zodiaco que van a disfrutar de la buena suerte, su seguridad personal y la facilidad para avanzar entre el 10 y el 16 de enero, un periodo marcado por decisiones importantes y oportunidades que conviene aprovechar.
¿Cuáles son los signos que tendrán mucha suerte?
Capricornio
Este es un signo que tendrá mucha suerte en esta semana. Tendrá al Sol, Venus, Mercurio y Marte en su signo por lo que la energía disponible es especialmente potente. Dado estos acontecimientos es que se reforzará su confianza y determinación.
Capricornio se sentirá muy seguro en sus decisiones y firme en sus objetivos. Es el momento de apostar por uno mismo y creer en las propias posibilidades, el día 16 es el más favorable.
Sagitario
Los sagitarianos también atraviesan una etapa positiva que se inclina por los cierres de ciclos y la reorganización personal. La energía te dice que dejes atrás situaciones del pasado que no encajan y a ilusionarse con algo nuevo
que puede llegar pronto.
Es el momento de definir prioridades y tomar decisiones valientes. Los días 14 y 15 destacan como especialmente favorables, con la Luna ayudando a clarificar emociones y deseos.
Aries
Por último, tenemos a Aries a quien la astrología le dice que se debe iniciar un nuevo ciclo que estará marcado por la energía del éxito, lo que se desea comienza a tomar forma.
Debes confiar en ti mismo y no fuerces acontecimientos ya que lo que se espera puede llegar de manera inesperada. En el plano afectivo, también se abren posibilidades distintas a las habituales, invitando a dejarse sorprender.
Si bien estos tres signos tienen caminos distintos los une la suerte que acompaña en los queconfían, toman decisiones con claridad y se atreven a avanzar.