Conoce los signos que tendrán mucha suerte en la segunda semana de enero

Estamos por entrar a la segunda semana completa de enero por lo que ya la astrología ha manifestado quienes serán los signos afortunados que tendrán muchísima suerte.

Hay tres signos del zodiaco que van a disfrutar de la buena suerte, su seguridad personal y la facilidad para avanzar entre el 10 y el 16 de enero, un periodo marcado por decisiones importantes y oportunidades que conviene aprovechar.

¿Cuáles son los signos que tendrán mucha suerte?

Capricornio

Este es un signo que tendrá mucha suerte en esta semana. Tendrá al Sol, Venus, Mercurio y Marte en su signo por lo que la energía disponible es especialmente potente. Dado estos acontecimientos es que se reforzará su confianza y determinación.

Capricornio se sentirá muy seguro en sus decisiones y firme en sus objetivos. Es el momento de apostar por uno mismo y creer en las propias posibilidades, el día 16 es el más favorable.

Sagitario

Los sagitarianos también atraviesan una etapa positiva que se inclina por los cierres de ciclos y la reorganización personal. La energía te dice que dejes atrás situaciones del pasado que no encajan y a ilusionarse con algo nuevo

que puede llegar pronto.

Es el momento de definir prioridades y tomar decisiones valientes. Los días 14 y 15 destacan como especialmente favorables, con la Luna ayudando a clarificar emociones y deseos.

Aries

Por último, tenemos a Aries a quien la astrología le dice que se debe iniciar un nuevo ciclo que estará marcado por la energía del éxito, lo que se desea comienza a tomar forma.

La suerte está de tu lado.

Debes confiar en ti mismo y no fuerces acontecimientos ya que lo que se espera puede llegar de manera inesperada. En el plano afectivo, también se abren posibilidades distintas a las habituales, invitando a dejarse sorprender.

Si bien estos tres signos tienen caminos distintos los une la suerte que acompaña en los queconfían, toman decisiones con claridad y se atreven a avanzar.

