Influencer mexicana da lamentable noticia entre lágrimas

Karen Torres, creadora de contenido con 20.2 millones de seguidores en TikTok y más de 3 millones en Instagram subió a su canal de Youtube un video de poco más de 17 minutos de duración en donde habla sobre la reciente pérdida de una de sus mascotas, te contamos qué fue lo que dijo.

¿Qué pasó con la mascota de la influencer Karen Torres?

El día 9 de enero del 2026 la creadora de contenido Karen Torres subió a su canal de YouTube un video titulado “Adiós para siempre a mi perrito bebé”, en el que cuenta que una de sus perritas falleció el primero de enero de 2026. Entre lágrimas la influencer dijo “Créanme que hicimos todo lo que pudimos, le dimos toda la atención médica necesaria, pero su cuerpo ya no resistió más”. En el video la influencer mencionó que las complicaciones se agravaron tanto que tuvieron que “dormirla”.

La creadora dijo estar sumamente afectada por la pérdida ya que su perrita, quién llevaba por nombre "Moly", estuvo con ella desde 2015, por lo que fueron 10 años llenos de mucho amor y experiencias hermosas a su lado. Por otro lado, mencionó que ese día llegó a su vida “Frijolito” un perrito nuevo, pero pese a eso la influencer se encuentra atravesando un gran duelo.

La creadora dijo que la muerte de su perrita fue a causa de diversas enfermedades por las que ella atravesaba. Karen, quién es originaria de Monterrey, dijo que no esperaba que su año comenzara de esa manera. “Se fue sabiendo que era muy amada” dijo entre lágrimas.

La influencer en su video ya tiene muchos comentarios de todos sus fans dándole todo el apoyo y enviando palabras de aliento ya que la pérdida de su mascota la tiene destrozada, razón por la que incluso se ha alejado de las redes sociales.

¿Qué influencers han perdido mascotas?

En el mundo de las redes sociales diversos creadores de contenido han anunciado la pérdida de sus mascotas como es el caso de Fernanfloo, quién perdió a su perro Curly, pues sufría de una enfermedad, por otro lado el cantante y creador de contenido Juan de Dios Pantoja atravesó una pérdida dolorosa con su mascota Blacky y uno de los casos más tristes fue el que lamentablemente vivió la influencer Dani Hoyos, quién rescató a un perrito al cuál habían atropellado, sin embargo tuvo que ser dormido porque sufrió complicaciones extremadamente severas.