La buena suerte llegará a ti si usas estos colores en tu ropa de Navidad, según el Feng Shui

Ante la llegada de la Navidad las miradas no solo apuntan a la decoración del hogar y la vestimenta que tendrá la mesa de Nochebuena. La elección de la indumentaria que luciremos también tiene su importancia, sobre todo para creencias como el Feng Shui .

Noticias Querétaro del 10 de diciembre 2025

Esta milenaria filosofía china pone el foco en la armonía como la condición necesaria para que las energías positivas fluyan en nuestra vida. Es por eso que también le otorga importancia a la ropa que utilizamos, sobre todo en esta época del año en donde hay muchas energías en movimiento.

¿Los colores pueden atraer a la suerte?

Los adeptos al Feng Shui se adaptan a sus protocolos y sugerencias con el fin de lograr la buscada armonía que les permita reunir energías positivas a su favor. En el hogar, la disposición de los muebles y objetos de decoración, también requiere de una correcta elección de colores.

Los colores poseen significados y tienen su propia vibración energética por lo que saberlos elegir e implementar puede beneficiarnos. Algunos colores ayudan a atraer la suerte y la combinación de ellos la potencia.

¿Qué colores de ropa usar en Navidad?

El Feng Shui no se aparta mucho de los colores que son tradicionales en la época de Navidad. El verde, el dorado, el blanco, el rojo y el azul siempre están presentes como parte representativa de las celebraciones decembrinas y para esta creencia tienen mucho significado.

El color dorado es asociado con la riqueza y el éxito, mientras que el rojo simboliza la fuerza vital y la prosperidad. Al blanco se lo asocia con la claridad y la renovación; al verde con el crecimiento y la salud; mientras que el azul transmite serenidad y estabilidad.

Por lo tanto, las recomendaciones del Feng Shui en torno a los colores de ropa que debemos utilizar para atraer la buena suerte en Navidad tienen en cuenta los ya nombrados. Sin embargo, aconseja combinarlos adecuadamente para potenciar esas energías y aprovecharlas para cerrar el 2025 y comenzar positivamente el 2026.