Exatlón México: ¿Rojos o Azules? Ellos ganan hoy 10 de diciembre la Villa 360

El programa de Exatlón México está viviendo su semana número 11 y este jueves 10 de diciembre se llevará a cabo el juego por la Villa 360, donde los Rojos y Azules deberán pelear por ganarse la Casa con lujos, un incentivo que todos quieren gracias a que cuenta con las comodidades y con los recursos que necesita un atleta de alto rendimiento para poder correr y ganar los complicados circuitos.

Evelyn Guijarro se siente feliz en la novena temporada de Exatlón México

En el capítulo del miércoles 9 de diciembre, antes de llevarse a cabo la Medalla Femenil, Evelyn Guijarro resaltó el buen momento que están viviendo los Azules y resaltó que todo se va acomodando desde la salida de Edna Carrillo , posteriormente ganaron la Villa 360 del lunes y el Duelo por la ventaja que significa una vida adicional si alguien va a la Pugna Máxima.

Aunque Ernesto Cázares y Koke Guerrero han tenido buen rendimiento, quien dijo que sería bueno que Evelyn Guijarro ganara una presea fue el Hechicero del Aire, y aseguró que, en campañas pasadas Sniper ya habría tenido 2, pero que debido a lo complicada de la presente edición, no ha podido; de hecho, así fue porque la ganadora de este premio fue Mati Álvarez.

Jazmín Hernández quiere ganar algo rápido

Justo antes de que Mati Álvarez ganara la medalla femenil del pasado miércoles 10 de diciembre, la Flaca declaró que sería lindo llegar y ganar algo enseguida; sin embargo no pudo. La presea significó la quinta en la novena temporada y Antonio Rosique resaltó la velocidad de Terminator, quien dijo lo siguiente:

“Estoy muy contenta, y más porque nos metimos 3 rojas a la final, algo muy lindo, La Flaca que viene llegando, Paulette que también es una amenaza, estoy contenta con todo México, hay días bueno y más o menos; pero aquí seguimos firmes. Lo que Dios me tenga para esta temporada lo tomo con los brazos abiertos, si tengo que aprender algo como mujer y persona, lo haré”, declaró Golden Champion.

¿Quién gana la Villa 360 hoy jueves 10 de diciembre?

Este jueves 10 de diciembre se llevará a cabo el juego por la Villa 360, donde los Rojos y Azules pelearán a muerte por este premio. Recuerda que, el resultado de esta pugna la podrás saber en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México a través de Azteca Uno.

