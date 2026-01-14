Las características de las personas que siempre caen bien a los demás; ¿cuáles son sus virtudes?

Seguramente has notado que algunas personas suelen llevarse bien con cualquier tipo de ser sin importar el contexto en el que se esté o, bien, el panorama de cada uno de estos. La psicología, ante este hecho, ha dado a conocer que existen algunas características que estas personas suelen tener en común.

Son muchas y muy variadas las personas que suelen conectar con la felicidad con cierta facilidad en relación a otro tipo de seres. Debido a esta situación, la experta en psicología y comunicación interpersonal Leil Lowndes sugiere una serie de claves que estas suelen tener y que las caracterizan del resto. ¿Cuáles son?

¿Cuáles son las características de las personas que suelen caer bien a los demás?

Estas personas suelen cuidar mucho más su lenguaje corporal sin que esto luzca exagerado, pues entienden que el lenguaje no verbal suele tener un peso enorme en la primera impresión. Del mismo modo, genuinamente se interesan por la otra persona y su sentir sin que esto parezca una invasión a su privacidad.

A diferencia de lo que ocurre en otros apartados, las personas que suelen caer bien a los demás no necesariamente buscan ser el centro de atención de la conversación. Del mismo modo, la psicología añade que estas personas ajustan su tono de comunicación de acuerdo al ritmo y el deseo del destinatario de sus palabras.

Estas personas, además, cuentan con un lenguaje amplio en el que normalmente utilizan palabras que tienen como intención principal generar cercanía con los demás. Finalmente, suelen emplear algunas fórmulas narrativas en las que incluyen a los demás a través de palabras como “nosotros”, mismas que refuerzan una sensación en equipo.

¿Cuál es la importancia de no juzgar en la psicología?

La fuente antes mencionada también revela que un comportamiento, que resulta fundamental en este tipo de personas, es la nula exigencia al juicio explícito; es decir, no se burlan de los demás ni ridiculizan a estas ante los errores que cometen, por lo que suelen hacer a un lado el sarcasmo como un método hiriente de comunicación.