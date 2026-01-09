Estas son las características de las personas que duermen en la cama con su mascota

Mucho se ha hablado respecto a las semejanzas que las mascotas tienen con sus respectivos dueños, y esto no solo se observa en cómo interactúan con los demás, sino a los hábitos diarios que manejan. En ese sentido, ¿te has preguntado qué caracteriza a una persona que suele dormir con su mascota en la cama?

Ya sean perros, gatos o cualquier otra mascota, la realidad es que existen muchas personas dentro y fuera de México que tienen como hábito dormir en su cama junto a este ser vivo. Debido a esta situación, la psicología ha dado a conocer algunas características que destacan en este tipo de personas. ¿Cuáles son?

¿Cuáles son las características de las personas que duermen con su mascota?

Según detalla el portal OkDiario, existen algunas características que destacan entre las personas que suelen dormir en su cama junto a su mascota. Uno de los rasgos más distintivos es la generosidad de estos seres al momento de compartir un lugar tan privado con un ser que lo acompaña todos los días.

Del mismo modo, estas personas suelen mostrar una estupenda capacidad de adaptación gracias a que se ajustan, sobre todo, a las posturas incómodas al momento de dormir. En adición, estos seres suelen tener un mayor nivel de empatía, así como de apertura emocional que los demás gracias a la conexión con su mascota.

Al dormir junto a sus mascotas, expertos en psicología detallan que estas personas suelen tener un equilibrio emocional más elevado a través del efecto calmante que sugiere escuchar la respiración de tu ser querido. Finalmente, esto genera una vinculación afectiva mucho más profunda con tu mascota, pues además de ser un gesto físico también incluye un aspecto emocional por demás elevado.

¿Cómo evitar que tu mascota se enferme en temporada de frío?

Más allá de que puedas dormir en tu cama, existen otros hábitos que pueden ayudar a que tu mascota no se enferme en esta temporada de invierno. Además de mantenerlos hidratados, se recomienda colocarles un suéter para que no sufran con las inclemencias del clima, sobre todo, en las primeras y últimas horas del día.