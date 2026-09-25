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Qué significa que tu perro te mire cuando lo paseas, según un entrenador canino
Las miradas durante los paseos pueden expresar búsqueda de orientación, atención o conexión con su tutor. Comprender el lenguaje corporal de un perro ayuda a interpretar sus necesidades y mejorar la experiencia al salir.
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Los expertos veterinarios coinciden: esta es la razón por la que a tu perro se le cae el pelo
La pérdida de pelo en un perro puede deberse a múltiples factores. Conoce cuáles son las causas de esta afección.
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4 pasos para eliminar los gusanos y escarabajos en la comida de tu perro y evitar riesgos
Una investigación de especialistas de UAS puso bajo lupa el alimento para perros y detectó distintas plagas que pueden aparecer cuando las croquetas permanecen expuestas o están mal almacenadas.
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Cómo hacer una cama para gato o perro pequeño a crochet usando una llanta vieja o un huacal
¿Quieres hacerle una bonita cama a tu perro o tu gato? Aquí te decimos cómo puedes hacer unas con crochet, una llanta vieja o un huacal de madera.
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Los veterinarios coinciden: esta es la razón por la que tu gato tiene manchas negras en los ojos
Las manchas oscuras en los ojos de un gato pueden tener diferentes causas. Algunas son cambios benignos de pigmentación, mientras que otras requieren una revisión veterinaria para descartar enfermedades o lesiones oculares.
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Los veterinarios coinciden: “La persona favorita de los gatos es siempre la que se muestra un poco más distante”
Los veterinarios explican por qué los gatos suelen acercarse más a las personas que respetan su espacio y no buscan llamar constantemente la atención.
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Esta es la razón por la que no debes saludar a tu perro ni bien entras de la calle, según veterinarios expertos
Ignorar al perro durante unos minutos al llegar a casa puede ayudar a evitar que la rutina de entrada se convierta en un momento de excitación excesiva. Esta es la manera de premiar la calma y mantener interacciones predecibles.
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Qué significa que un perro lleve una cinta amarilla durante el paseo, según expertos veterinarios
Una cinta amarilla en un perro puede funcionar como una señal visual para pedir distancia durante los paseos. La iniciativa busca evitar acercamientos innecesarios y favorecer una convivencia más segura entre canes, personas y tutores.
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Los veterinarios coinciden: esta es la mejor edad para castrar a un perro
La edad adecuada no es exactamente la misma para cualquier can. El tamaño, raza, sexo, estado de salud y desarrollo físico influyen en la decisión veterinaria de castrar a un perro.
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Esta es la razón por la que los gatos se suben a los lugares altos, según veterinarios expertos
Trepar a muebles, estanterías o repisas no es un comportamiento caprichoso de los gatos. Esto responde a instintos naturales relacionados con la seguridad, la observación y el descanso.
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