Científicos descubrieron que la ingesta de potasio podría tratar la depresión

Una alimentación balanceada es importante para un buen funcionamiento del cuerpo. Actualmente la ciencia ha develado que la ingesta de potasio no solo se beneficia a la salud física sino también ayuda a reducir las probabilidades de desarrollar depresión.

Receta fácil y deliciosa de POZOLE VERDE, con el chef Rahmar Villegas en Venga La Alegría [VIDEO] Esta receta de pozole verde se la enseñó su abuelita al chef Rahmar Villegas. ¡Te va a fascinar!

El potasio está presente en alimentos como plátanos, aguacates, papas, duraznos, espinacas, frutos secos, frijoles, yogurt y tomates. Este es un mineral esencial que interviene en la función de los neurotransmisores responsables de regular el estado de ánimo.

¿Cuál fue el descubrimiento de los científicos?

Los científicos tomaron evaluación de la dieta de más de 23 mil personas, entre ellas mil 125 diagnosticadas con depresión, tomando en cuenta siete minerales: sodio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc y potasio.

Allí se dieron cuenta que las personas que consumían menos potasio tenían mayor probabilidad de presentar depresión, mientras que aquellos con un consumo cercano a los 2,6 gramos al día, equivalentes a unos 7 plátanos o 3 aguacates, presentaban menor riesgo.

https://x.com/elzorrotacneno/status/1960848177076265414?t=RJUltUckYPZ6a0uKNBuNPQ&s=09

El potasio aumenta los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores que contribuyen al bienestar emocional. La falta del mismo altera el sistema eléctrico del cuerpo y aumenta la posibilidad de sufrir estos problemas.

¿Podría ser un tratamiento?

Los resultados son bastantes alentadores pero aún no se puede probar de forma concluyente que una baja ingesta de potasio provoque depresión. Es por esto que se están realizando másinvestigaciones para comprender mejor la relación entre minerales y salud mental.

Por el momento se requiere consumir potasio para poder mejorar no solo en lo físico sino también en lo mental que es igual de importante. Además es un mineral que puedes encontrar en muchos alimentos y puedes ir optando por las diferentes variantes.