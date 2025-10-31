Día de Muertos con muchas lluvias; así estará el clima en México el 1 y 2 de noviembre

El Día de Muertos de este año se caracterizará por tener varios estados en donde las lluvias y el frío se harán presentes con fuerza. El clima en México tendrá consecuencias en cuanto a las bajas temperaturas se refiere durante el 1 y 2 de noviembre. ¿Qué municipios serán los más afectados?

En principio, debes saber que lo anterior deriva de la llegada de un nuevo Frente Frío, el cual ocasionará lluvias, descargas eléctricas, posibles encharcamientos y bajas temperaturas en algunos estados del país. ¿Cuáles serán los más afectados durante este fin de semana de Día de Muertos?

¿Qué estados serán afectados por lluvias y frío el 1 y 2 de noviembre?

Sábado 1 de noviembre:

Jalisco, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas: Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Nayarit, Morelos, Quintana Roo y Yucatán: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Baja California, Durango, Chihuahua, Puebla y El Estado de México: Mínimas de -5 a 0 grados.

Sonora, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca: Mínimas de 0 a 5 grados.

#Pronóstico de #Lluvias para hoy y los siguientes 2 días en la región de #LaHuasteca. Para el sábado se prevén precipitaciones fuertes en el norte de #Veracruz y de #Puebla pic.twitter.com/T8u819RbcB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 31, 2025

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

Domingo 2 de noviembre:

Veracruz y Puebla: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 70 mm.

San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas: Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

Michoacán y Guerrero: Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Nuevo León, Colima, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo y Yucatán: Lluvias aisladas de 01. a 5 mm.

Baja California, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y el Estado de México: Mínimas de -5 a 0 grados.

Sonora, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Querétaro y Oaxaca: Mínimas de 0 a 5 grados.

¿Qué recomendaciones seguir para evitar enfermedades durante este fin de semana?

Se espera una fuerte caída de lluvias y mucho frío en varios estados durante una de las celebraciones más importantes de México. Por tal motivo se recomienda utilizar más de un suéter para evitar enfermedades respiratorias, sobre todo, en los más chicos y grandes del hogar.