¿Estrategia o animales? ¡Sergio Mayer Mori revela la EXPERIENCIA de La Granja VIP que más lo marcó!

Sergio Mayer Mori, quien se convirtió en el noveno eliminado de La Granja VIP en la Gala de este 14 de diciembre , abrió su corazón con nuestra host digital Mallezaa y reveló cuál fue la experiencia que más lo marcó en el reality: ¿conocer gente nueva, el trabajo campirano o cuidar animales?

¿Qué experiencia de La Granja VIP se lleva Sergio Mayer Mori con cariño especial?

Sergio Mayer Mori, quien se reencontró con su perrita y su familia a la salida de las instalaciones de La Granja VIP luego de 9 semanas de competencia, sostuvo una divertida entrevista con Mallezaa en la que confesó que el cuidado de los animales y en especial el nacimiento de la becerrita Luna se convirtió en su mejor experiencia dentro del reality.

"La verdad sí hubo muchas (experiencias), más que nada la convivencia con los animales, estar afuera en el campo en la montaña, fue lo mejor", reconoció Mayer Mori, quien contó de nuevo cómo vivió el nacimiento de Luna.

"Definitivamente, una de las experiencias más increíbles fue el nacimiento de Luna, la becerrita, estaba yo a medio metro de su parto, entonces eso estuvo muy increíble (…) me impresionó el tamaño de la becerrita, o sea, nació a los 40 años, estaba enorme", narró el músico con una enorme sonrisa.

A pesar de lo impresionante que fue presenciar el parto de una vaca en primera fila, Sergio Mayer Mori reiteró que ver a la pequeña Luna en sus primeros minutos de vida fue algo impresionante: "De hecho sigo en shock", aceptó.

Sobre la enseñanza más importante para él, Mayer Mori declaró que aprender a manejar y a atender a los animales fue lo que más le gustó de La Granja VIP: "Literal dependen de nosotros; fue algo bonito, muy bello", concluyó.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

