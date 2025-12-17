Perrita se retira tras 10 años de servicio y así la despiden: VIDEO

El sentimiento invadió a miles de usuarios que se han conmovido (incluso hasta las lágrimas) con la historia de esta perrita, que se retirará de los servicios en una empresa de seguridad. Dicho video muestra cómo su compañero humano indica a su comandante el fin de turno… mismo que representaba la última guardia del animalito. Esto se sabe del retiro de esta heroína de cuatro patas.

¿Qué se sabe de esta perrita que se retira de su servicio?

El usuario identificado como @eeddiinnssoonn compartió un momento emotivo que seguramente para él fue toda una aventura emocional, la cual se transmitió de forma total a los miles de internautas que vieron cómo la can Peki… dijo adiós a sus labores como guardia de seguridad.

En la pieza audiovisual se muestra al hombre sentado para llamar por su radio a quien sería su jefe. Allí, el comandante indica que emitiría un mensaje especial para Peki, quien terminó su turno y sus guardias para siempre. La perrita iniciará su vida de retiro, lo cual fue aplaudido por los miles de usuarios que ya acudieron al video.

Este lomito se indica que estuvo en servicio cerca de 10 años, por lo que ya le tocaba ir a descansar. Incluso, algunos indicaron que ya se le ve desgastada por la edad. La vejez ya no le permitiría seguir dando el servicio adecuado, por lo que le dieron las gracias en un momento emotivo que impactó a muchas personas que alrededor del mundo ya lloraron con la historia.

¿De dónde es la perrita Peki, recién retirada de sus labores?

No hay una respuesta clara del origen del video, pero parece ser que (por el acento del comandante que emite el comunicado del retiro por la radio) se desarrolla en alguna parte de Sudamérica. También se entiende que sus labores fueron en alguna empresa privada, aunque lejos del nombre de quien subió el video y de la perrita, no hay mayor profundización de la historia de origen de ambos.