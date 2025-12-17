Tiktoker de 31 años se quitó la vida y su familia lo llora en redes

Aunque miles de personas anhelan llegar a las altas esferas de la popularidad, muchas veces dicha vida esconde lo que realmente es importante. Esa es la reflexión que muchos compartieron y comparten cada vez que una figura pública fallece de esta forma. Y es que el tiktoker, Tucker Genal fue encontrado sin vida el pasado jueves 11 de diciembre, en lo que se confirmó como un suicidio.

¿Qué pasó en las últimas horas del tiktoker, Tucker Genal?

Con un mensaje compartido por sus hermanos, que también se desenvuelven en el mundo de internet, confirmaron que el joven de 31 años falleció el pasado jueves. Con esto, también se indicó que el médico forense confirmó el suicidio en su departamento de Los Ángeles, situación que ya generó toda una oleada de lamentos en los espacios digitales.

Esto llega en una época del año bastante difícil, pues las familias en general se preparan para recibir las fiestas decembrinas, las cuales tendrán que vivirse de otra manera por parte de los familiares de un chico que se destacaba por su amabilidad hacia los demás.

Justamente la última publicación que subió el día de su muerte, registra una foto por cada mes del año, con la descripción: “Ojalá pudiera vivir algunos de estos momentos dos veces”. Dicha situación ha sido interpretada como una despedida, previo a quitarse la vida.

¿Quién era este tiktoker de 31 años?

Tucker Genal ganó popularidad entre la comunidad internauta por producir contenido de entretenimiento. Humor y una aproximación a su vida, junto con la de sus hermanos, le permitió hallar un nicho que le sumó 2.6 millones de seguidores en TikTok y más de 348 mil seguidores en Instagram. Con esto, sus seguidores han llenado los comentarios con buenos pensamientos y energías para la familia del influencer.

Justamente Carson y Connor Genal fueron los más mencionados, pues son los hermanos con los que Tucker trabajaba. Ellos solamente tuvieron mensajes de agradecimiento para su hermano mayor y pidieron respeto y privacidad en este momento de dolor para los más allegados al joven fallecido.