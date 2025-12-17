¡Lo sabíamos! Jacinta SÍ tiene un granjero favorito en La Granja VIP y así lo confirmamos

La vaca Jacinta tuvo su momento exigente al cierre de actividades en el establo de La Granja VIP y sólo se dejó ordeñar por... ¡Alfredo Adame!, el granjero que más logró conectar con estos animalitos a lo largo del reality.

¿Qué pasó con la vaca Jacinta en La Granja VIP al momento de ordeñarla?

Las actividades en el establo de La Granja VIP se mantienen a pesar de que el reality ya está en su última semana de competencia y, como ya es una costumbre, Alfredo Adame se dedicó la noche de este martes 16 de diciembre a atender a las vacas en compañía de su amigo Eleazar Gómez.

En esta ocasión, fue súper notorio que la vaca Jacinta se puso exigente y no dejó ordeñarse por Eleazar Gómez... ¡Alfredo Adame, quien estaba apartando la paja para la cena, salió al rescate y logró ordeñar con éxito al animalito, quien al ver al "Golden boy" se portó con una docilidad que sorprendió a todos!

"Mira, posiblemente ya la ordeñaron porque la tocas tantito y ve... no quiere", dijo Gómez al demostrar que Jacinta respondía con patadas a sus intentos de tocarla. "Es que hay que sobarle, hay que darle su sobadita", recomendó el "Golden boy" antes de iniciar con el trabajo.

Desde el primer día, fue notorio que Alfredo Adame logró tener una profunda conexión con las vacas de La Granja VIP ya que unas semanas antes de entrar al reality entró a un establo de verdad para entrenars e, y ahora comprobamos que Jacinta sí siente una predilección muy especial hacia el actor... ¿pero qué pasará cuando llegue el momento del adiós?

Otro animalito que dio problemas al momento del cierre de actividades en el establo fue la becerrita Luna, quien se negó a comer: ni Eleazar Gómez ni Alfredo Adame lograron darle el biberón con éxito y esto los dejó con una preocupación antes de la Gala de este martes... ¿la vaquita recuperará el apetito en unas horas más?

