Se juntaron millones de dólares para el héroe australiano que detuvo a un tirador; ¿cuánto dinero reunió?

El pasado 14 de diciembre el mundo vivió un nuevo atentado donde el caos, la muerte y los disparos tomaron el protagonismo. Con 15 muertos y más de 40 heridos, una de las historias positivas que destacaron fue la del héroe australiano, quien interceptó a uno de los tiradores. Dicha acción provocó consecuencias en su cuerpo y así lo apoyaron los ciudadanos de dicho país.

¿Cuál es el estado de salud del héroe australiano?

Todo el mundo conoció la trágica situación alrededor de un ataque hacia la comunidad judía en Australia. Allí, dos tiradores identificados como padre e hijo, atacaron a tiros a cientos de personas mientras celebraban la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi Beach, Sidney.

Y allí es donde entra la historia de Ahmed Al Ahmed, quien interceptó a uno de los tiradores. Lamentablemente en el forcejeo sufrió heridas de bala, según sus padres él recibió cerca de 4 o 5 disparos en el brazo. Ante eso, fue trasladado al hospital donde fue intervenido y donde se indica que se encuentra estable.

Ante el acto de heroísmo mostrado por el hombre de 43 años, las personas no dudaron en apoyarle y abrieron una colecta en Gofundme, la cual juntó cerca de 2 millones de dólares australianos, lo cual suma alrededor de 1.3 millones de dólares estadounidenses. Esto para lo que se requiera en los gastos médicos y la recuperación física.

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

¿Quién es Ahmed al Ahmed, el héroe australiano?

Aunque se le ha llamado héroe nacional, el hombre dueño de una frutería en dicho país nació y se crió en Siria. Es padre de dos hijos y estaba en dicho lugar de casualidad, pues ese día decidió salir por un café con su amigo. Sin embargo, al ver mujeres y niños tirados con sangre alrededor... actuó y declaró que lo volvería a hacer.

Aunque en estos momentos no hay temor por algún riesgo mortal, tocará esperar la recuperación de su brazo, que fue severamente lastimado en la zona del hombro y la mano. Ante eso, el héroe australiano es un mote ideal que la gente le ha reconocido de manera unánime.