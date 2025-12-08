Cómo eliminar una tarjeta de crédito de tu computadora o celular para que nadie pueda hacer pagos sin tu autorización

¿Guardaste tu tarjeta de crédito en tu computadora o celular, pero te preocupa que alguien más pueda usarla sin permiso? Elimina uno de los dispositivos, es una de las formas más sencillas y rápidas de hacerlo para evitar compras no autorizadas , y lo mejor es que puedes hacerlo sin tener que ser experto.

Por eso, para lograrlo, te explicamos paso a paso como borrar tu tarjeta guardada en el navegador, apps y otros dispositivos para que protejas tu aguinaldo, que llega en estas fechas.

Paso a paso para quitar la tarjeta del navegador de la computadora

Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que, comúnmente, en el navegador se puede guardar tu información personal , así como tus datos sensibles, entre ellos el número de la tarjeta, seguridad y fecha de expiración. Ya sea que la quieras agregar, o quitar, Google sugiere seguir los siguientes pasos:

Desbloquea tu teléfono o computadora. Asegúrate de haber iniciado sesión con tu cuenta de Google Ve a las “ Formas de pago de Google Play Allí verás las formas de pago que tienes. Selecciona la que quieras quitar. Hay que dar clic en “Quitar”. Y listo.

(ESPECIAL/CANVA) Es recomendable no ir solo o sola al cajero para sacar el aguinaldo.

Así de sencillo puedes borrar tu tarjeta de crédito del navegador de Google y que no esté en riesgo de que alguien la utilice sin tu consentimiento.

Otras recomendaciones para cuidar tu aguinaldo y tus tarjetas de crédito

Si quieres mantener la seguridad de todas tus tarjetas, expertos en finanzas recomiendan siempre usar las tarjetas digitales que puedes activar en las aplicaciones bancarias. Esto ayuda porque la información de la clave de seguridad cambia por cada transacción.

También, según el Gobierno de México, es ideal no hacer compras impulsivas o compras de pánico. También se recomienda no retirar de los cajeros automáticos a altas horas de la noche.