Elektra remata este sofá cama clásico: tiene 3 posiciones y es de madera de pino

¿Buscas un sofá cama bonito, cómodo y que esté en rebaja? Elektra tiene uno en oferta por tiempo limitado y podría ser justo lo que necesitas para renovar tu sala sin gastar de más. Aquí te damos todos los detalles, precio y tips rápidos para que consideres dónde ponerlo.

¿Cuál es el sofá cama que está en remate en Elektra?

Se trata del modelo Rimini, un sofá cama amarillo con diseño clásico, respaldo incluido y fabricación en madera de pino. Lo mejor: puedes ajustarlo en tres posiciones, así que funciona igual de bien para sentarse, recostarse o convertirlo en cama.

(ESPECIAL) Así es el sofá cama en remate que tiene Elektra.

El material es velvet con acabados finos, estructura firme y espuma de alta densidad para que se sienta acolchonado y duradero.

Para que lo tomes en cuenta, estas son las medidas: 204 x 61 x 106 cm

¿Cuál es el precio y forma de pago del sofá cama de Elektra?

El sofá cama Rimini pasó de $30,059 a $19,519 pesos, casi la mitad de su valor original. Además, puede comprarse a 15 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes.

(ESPECIAL) Este es el precio del sofá cama en Elektra.

¿No quieres pagarlo completo de golpe? También puedes pedir un Préstamo Elektra y pagarlo en 154 semanas con abonos de $257 pesos. Te lo llevas hoy y lo pagas tranquilo, poco a poco.

¿Dónde colocar un sofá cama? Tips rápidos

Elegir en donde poner un sofá cama, en ocasiones, se puede convertir en un reto, sobre todo si vives en un departamento o un espacio no muy amplio. Pero, según expertos de Forum Desing, es recomendable tomar varias consideraciones rápidas: