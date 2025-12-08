La semana más peligrosa: así puedes cuidar tu aguinaldo para no caer en robos o estafas

Según la Ley Federal del Trabajo, la fecha límite para recibir el aguinaldo en México es el 20 de diciembre, pero a muchos trabajadores se los pagan desde inicios de mes o en la primera quincena. Y aunque es un gran momento para los que ya tienen pensado en qué les gustaría gastarse ese dinero, también es un periodo en donde los delincuentes hacen de las suyas con ingeniosos métodos de robo y estafa.

Por esta razón lo mejor es estar prevenido para evitar incidentes y no perder este pago por el que se trabajó todo el año. Esto es posible con un par de consejos de seguridad, sencillos, pero muy funcionales, ya sea que lo tengan en efectivo o en cuentas bancarias.

Operativo Aguinaldo Seguro 2025: las recomendaciones para evitar robos esta temporada

Como parte de las acciones para prevenir robos, fraudes y estafas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó el "Operativo Aguinaldo Seguro 2025". Adicional a los despliegues de la policía que habrá en puntos comerciales y zonas de venta con alta afluencia, emitieron una lista de consejos para cuidar el dinero en todo momento.

Canva Cuida el dinero de tu aguinaldo para evitar robos y estafas

No retires todo tu aguinaldo en una sola exhibición . Ve dosificando cuánto sacas de tu cuenta conforme lo necesitas; esto además te ayudará a que rinda mejor.

. Ve dosificando cuánto sacas de tu cuenta conforme lo necesitas; esto además te ayudará a que rinda mejor. Evita cargar con grandes cantidades de dinero . Si vas a irte de compras navideñas, delimita un presupuesto y solo lleva eso en tu cartera. En medida de lo posible, paga con tarjetas de crédito.

. Si vas a irte de compras navideñas, delimita un presupuesto y solo lleva eso en tu cartera. En medida de lo posible, paga con tarjetas de crédito. No vayas a los cajeros automáticos de noche ni en zonas con poco flujo de gente . Si ya es tarde y te quedaste sin efectivo, termina tus compras al día siguiente o usa tus tarjetas. Así evitarás tener que usar cajeros en zonas peligrosas.

. Si ya es tarde y te quedaste sin efectivo, termina tus compras al día siguiente o usa tus tarjetas. Así evitarás tener que usar cajeros en zonas peligrosas. No presumas de los pagos que vas a recibir. Puede que estés emocionado por todos los pagos que van a llegarte, pero presumirlos en la calle o con gente desconocida solo te estará poniendo en riesgo.

Cómo evitar estafas con tus compras del aguinaldo 2025

En esta temporada es común comprar obsequios para tus personas especiales o los juguetes de día de Reyes, siempre tratando de cazar las mejores ofertas para hacer rendir el aguinaldo. Sin embargo, es importante tener en mente que si un precio suena irreal, muy probablemente lo sea.

Esto aplica sobre todo con vendedores de internet o en la calle, donde lamentablemente es muy común que se oferten artículos que no cumplen lo que prometen. Lo ideal es adquirir los artículos en establecimientos formales que ofrezcan garantía, en especial si se trata de electrónicos o consolas de videojuegos.

Canva Compra todos los regalos de Navidad en lugares que te den garantía

Si vas a adquirir productos con comerciantes externos, procura que sea en los mercados y bazares navideños, pues se trata de negocios que estarán ahí toda la temporada y tendrás en dónde buscarlos por si existe algún problema.

Por otra parte, si no encuentras lo que necesitas y quieres aventurarte a comprar en línea, nunca hagas depósitos antes de recibir los artículos. Mientras que si vas a recogerlos de manera presencial, siempre trata de citarlos en lugares concurridos y a una hora donde todavía haya luz para que puedas revisarlos con detenimiento.

Con estas simples revisiones de seguridad para el aguinaldo 2025, podrás evitarte tragos amargos, decepciones y fraudes.