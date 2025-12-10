Así puedes hacer el amuleto de canela para el árbol de Navidad y para qué sirve

Con la llegada de las fiestas navideñas, son muchos los usuarios que buscan atraer la buena suerte a sus hogares. Hay un amuleto de canela que se destaca por ser la mejor alternativa para colocar en el árbol de Navidad, debido a sus poderes energéticos.

Para que tú también lo puedas emplear, te detallaremos cómo lo puedes hacer desde casa y para qué sirve, siendo un elemento fundamental que debes tener listo en tus fiestas. Así que toma nota de todos los detalles que te vamos a compartir.

¿Cómo hacer el amuleto de canela?

En el TikTok, seguramente te encontrarás con diversas opciones para hacer el amuleto de canela; la realidad es que es muy sencillo. Así que descubre las técnicas que puedes emplear y selecciona tu favorito para colocarlo en el árbol de Navidad:

Toma 3 ramas de canela y únelas con una cinta o listón rojo.

En un saco rojo, mete las 3 varas de canela y colócalo en tu árbol.

Emplea cualquiera de las dos alternativas que ya te explicamos. Hay quienes incorporan en las varas los deseos que quieren en las fiestas, pero eso es opcional. Una vez que tengas tu amuleto, colócalo en tu árbol de Navidad y agradece al universo por todo lo que te ha dado.

¿Para qué sirve el amuleto de canela?

La cuenta de TikTok de Wolfie Head Shop explica que las ramas de canela tienen un fuerte poder espiritual. Además, se coloca dicho elemento con la finalidad de atraer la prosperidad económica y la unión, deseos que muchos de nosotros deseamos tener en las celebraciones de fin de año.

Aunque es un condimento básico dentro de las cocinas, tiene propiedades mágicas que los ancestros empleaban. Curious Cauldron explica que es una especia que se ha usado debido a que está asociada con la calidez y la protección. Por esa misma razón, se suele emplear con rituales o para crear amuletos de canela de protección para alejar las malas energías, y al mismo tiempo atrae la buena fortuna.