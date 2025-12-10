Preocupa el estado de salud de un reconocido actor al que le amputaron una pierna

El mundo del espectáculo se encuentra en alerta ante el conocimiento de la hospitalización del actor de doblaje Gabriel Ernesto Garzón Lozano . El famoso mexicano se encuentra internado en el Instituto Politécnico Nacional de la alcaldía Gustavo A. Madero y su familia solicita dadores de sangre.

¡Así reaccionó Chris Pérez a la interpretación de Dua Lipa de “Amor Prohibido”!

En las redes sociales se han multiplicado los mensajes en apoyo al actor y los pedidos por donadores de sangre. Aunque no se ha precisado cuál es su estado de salud actual, los comunicados pidiendo donantes siguen activos.

¿Quién es Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano es un reconocido actor de doblaje nacido en la Ciudad de México y que en 2020 fue elegido para interpretar al personaje “Topo Gigio” en su serie animada. Su talento ha sido destacado internacionalmente y es por eso que su nombre pesa fuerte en el ambiente.

En 2016, el nombre del actor llegó a la portada de varios periódicos tras sufrir un grave accidente en Estados Unidos. Gabriel Ernesto Garzón Lozano sufrió la amputación de una pierna por lo que tuvo que afrontar diferentes desafíos físicos y emocionales.

¿Cuál es el estado de salud de Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

En las redes sociales se han difundido los pedidos de donantes de sangre para Gabriel Ernesto Garzón Lozano, pero no se han precisado los motivos por los cuales se los solicita. La información señala que quienes puedan donar sangre lo hagan en el Instituto Politécnico Nacional de la alcaldía Gustavo A. Madero, de 7:00 a 8:00 am y que anuncien que la donación es para el actor. El acceso al instituto es por Urgencias.

Seguidores del actor mexicano han compartido algunas fotografías de él y piden cadenas de oración para su pronta recuperación.