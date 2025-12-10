Con este método lograrás que tu perro o gato sean felices, aunque tú no te encuentres en casa

Dejar a tu perro o gato solo en casa no tiene por qué significar estrés, aburrimiento o conductas problemáticas. Existe un método sencillo y práctico que puede transformar por completo la forma en que tu mascota vive esos momentos sin ti. Con esta estrategia, lograrás que se mantenga entretenida, emocionalmente equilibrada y, sobre todo, feliz, incluso cuando no estás presente.

Según expertos del sitio Mascoterias, el truco más efectivo y comprobado para lograr el bienestar de tu aliado es combinando enriquecimiento ambiental, rutina y estimulación mental. Este sistema, de acuerdo a los especialistas, se basa en tres pilares fundamentales:



Crear un entorno estimulante: tu mascota necesita tener cosas que hacer mientras no estás. Esto reduce ansiedad, evita aburrimiento y fomenta conductas positivas. Entre ellas, mencionaron tener:

Juguetes interactivos Mordedores (para perros) Pelotas o ratones (para gatos) Torres o estantes elevados (gatos) Alfombras olfativas Rascadores (gatos)

Juegos o dispositivos que liberen comida lentamente: son claves para mantener al animal ocupado durante largos periodos. Esto mantiene su mente trabajando y reduce el estrés por separación. Como por ejemplo:

Kong relleno y congelado Comederos tipo “puzzle” Dispensadores automáticos de premios

Perros: paseo previo para gastar energía. Gatos: unos minutos de juego activo antes de irte.

¿Por qué funciona este método?

Según veterinarios, esta práctica atiende las necesidades naturales del animal. Por un lado, los perros necesitan morder, explorar y resolver tareas; mientras que los gatos necesitan cazar, trepar y observar.

Asimismo, ambos necesitan previsibilidad, estímulos y seguridad. Al cubrir estas necesidades, la casa deja de ser "aburrida" cuando no estás, y se convierte en un lugar interesante, seguro y entretenido.

Cuidados que debes tener cuando dejas un perro o gato solo en tu casa

Por otra parte, los expertos recomendaron que, cuando dejes a tu perro o gato solo en casa, asegúrate de que el ambiente sea seguro, sin objetos peligrosos ni accesos riesgosos, y de que tengan agua fresca, comida medida y un espacio cómodo para descansar. También es importante ofrecerles entretenimiento, como juguetes interactivos o rascadores, para evitar el estrés y el aburrimiento.

Además, es clave mantener la temperatura adecuada, dejando ventanas bien protegidas y evitando ausencias demasiado prolongadas para que tu mascota se mantenga tranquila, segura y equilibrada mientras no estás.