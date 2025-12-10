Elektra remata esta bocina inalámbrica y que se escucha hasta donde no imaginas (la batería le dura 28 horas)

Una bocina JBL está en remate por tiempo limitado en Elektra . Tiene todo para convertirse en un buen regalo para Navidad, porque no solo es de buena marca, sino también tiene lo último en tecnología del sonido.

¿Cuál es la bocina JBL que está en oferta en Elektra?

Es la bocina JBL inalámbrica modelo Charge 6 en color rojo. Tiene la típica función de Bluetooth para conectar tu celular o tu computadora para escuchar música con buena calidad.

Así es la bocina JBL Charge 6.|(ESPECIAL)

Su capacidad de batería es alta, con 4722 mAh aguanta todo el día, hasta 28 horas. Asimismo, tiene un mes de garantía para garantizar su funcionamiento una vez que lo compres.

¿Cuáles el precio de la bocina JBL en remate?

El precio de la bocina JBL Charge 6 es de colo $2,999 pesos. Elektra lo tiene con descuento de mil pesos, por lo que es una gran oportunidad en temporada navideña.

Mira el PRECIO de la bocina JBL Charge 6.|(ESPECIAL)

Además, puedes comprarla con el Préstamo Elektra, para que lo puedas pagar en 100 semanas de solo $54 pesos cada una. ¡No pierdas esta gran oportunidad!

¿Son buenas las bocinas JBL?

Las bocinas JBL se han ganado al público por su potencia en el sonido y su valor económico en comparación con otras marcas. Sobre todo la Charge 6 se convirtió en una de las preferidas de todos por su diseño cilíndrico que es fácil de transportar y, sobre todo, sus funciones, que potencian los graves para una mejor experiencia auditiva.

Otras ofertas de Elektra: pantallas, motos y más

Además de esta bocina JBL, Elektra sacó la casa por la ventana con ofertas de temporada.

Hace unos días compartimos contigo una rebaja en estas pantallas LG y Samsung ; también están en descuento las motos Italika , así como la línea blanca, con refrigeradores y secadoras Mabe. No te quedes sin la tuya.

En esta temporada, compara precios, y elige la mejor opción para tu familia.