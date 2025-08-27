Con unas hojas de laurel podrás eliminar los insectos de tu casa

Las cucarachas son uno de los insectos más indeseados en todos los hogares ya que no son higiénicas y pueden ocasionar problemas a nivel salud. Las mismas se instalan en cocina, baños y cualquier rincón oscuro que le proporcione las condiciones que necesitan.

¡Te presentamos “la comida del futuro”! Riquísimos insectos comestibles [VIDEO] Rahmar se lanzó a probar un alimento muy peculiar que te seguro dejará con el ojo cuadrado, le llaman “la comida del futuro”, son insectos comestibles.

Es por esto que en el mercado podemos encontrar una gran cantidad de productos destinados a eliminarlas pero también pueden afectar a quienes viven en la casa. Ante este panorama es que te traemos una alternativa natural relacionada con el uso de laurel.

¿Cómo usar el laurel contra insectos?

El laurel es una planta aromática cuyo aroma es insoportable para muchos insectos por lo que los mantiene alejados. Si colocas esta planta en lugares estratégicos pues verás que las cucarachas como animalitos indeseados pues se irán rápidamente.

Para que el laurel cumpla con su tarea pues es importante que lo coloques en los siguientes lugares:



Hojas en zonas clave: puedes distribuir las hojas frescas o secas en la alacena, debajo de la pileta o detrás de los electrodomésticos. Estos son lugares muy elegidos por las cucarachas.

Ramilletes aromáticos: otra opción que también es efectiva, consiste en colocar pequeños ramilletes atados en cajones o armarios.Así podrás ahuyentar insectos de espacios reducidos.

Planta en maceta: por último tenemos otra opción que es la de cultivar laurel cerca de la cocina o el lavadero que permitirá tener un repelente vivo. Así también podrás disponer de hojas frescas para la cocina.

✨💫🌿☀️Tip Salud☀️🌿💫✨



El Laurel y sus propiedades.



🌟Regálame un Hola si me lees🌟 pic.twitter.com/QmoU01LuZP — Bienestar Interior (@BienestarYM) August 2, 2025

Prueba con estas alternativas

Si no te gusta el laurel pues puedes utilizar otro tipo de repelente que tienen el mismo efecto. Estas son:

Menta: eficaz contra arañas y muy fácil de cultivar en macetas.

Albahaca: recomendada para evitar la presencia de mosquitas en la cocina.

Lo que tienes que tener en cuenta es que todas estas alternativas son seguras, económicas y aportan el beneficio de tener el hogar insectos.

