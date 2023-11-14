Estos insectos pueden terminar con tu vida. ¡Ten mucho cuidado!

Muchas veces los insectos por su diminuto tamaño puede que parezcan inofensivos, pero hay algunos que pueden terminar con tu vida. Conoce más de ellos en los Datos Extremos.

Hay miles de insectos en todo el mundo y cada uno se ha caracterizado por su tamaño, forma e incluso por su peligro. Hay ciertas especies que con un solo piquete, pueden provocar daños irreversibles en animales y humanos e incluso perder la vida. En los Datos Extremos te presentamos algunas especies con las que tienes que estar alerta.

1. Avispón asiatico gigante

El veneno de este insecto es capaz de disolver tejidos y solo ataca cuando se siente amenazado. Con una sola picadura puede afectar el sistema nervioso y con más de un piquete, te puede causar la muerte.

2. Araña violinista

Estas arañas se consideran tímidas y no son agresivas, pero llegan a atacar si una persona invade su espacio vital. El veneno de estos arácnidos puede destruir el tejido y lesiones que tardan meses en sanar, además de fiebre, sangre en la orina, dolor en las articulaciones, convulsiones e incluso llegar a perder la vida.

3. Mosca tsé-tsé

Se tienen registros de que esta mosca tiene al menos 34 millones de años existiendo en nuestro planeta y son las causantes de la enfermedad del sueño. Su picadura en un humano puede afectar al sistema nervioso y hasta terminar en coma.

4. Hormigas de fuego

Esta especie de hormigas segregan un veneno que al picar a su víctima, puede provocar desde irritación y dolor, hasta problemas respiratorios, problemas con la presión arterial hasta llegar a perder la vida. Su picadura puede presentarse como irritación en la piel o con una especie de grano con pus o pústulas.

5. Hormiga bala

El nombre de esta especie es debido a que su picadura es tan fuerte que muchos pueden representarla como una herida de bala. Es una de las hormigas más grandes del mundo y su veneno contiene una neurotoxina que provoca desmayos por el intenso dolor.

6. Insecto del beso

Estos pequeños insectos tienden a parecerse a las chinches y viven en Sudamérica. Son bastante peligrosos ya que atacan de noche dejando heces en la cara de los humanos y una vez que entran en contacto con los ojos, boca o hasta una herida. Los síntomas comienzan con fiebre e hinchazón y pueden terminar con un agrandamiento del colon y esófago, además de provocar insuficiencia cardiaca.

Si conoces y ves este tipo de insectos cerca de ti, es mejor darles su espacio y evitar tener contacto con ellos para no terminar con daños irreversibles o hasta sin la vida.