Con solo agua y sal podrás hacer una poderosa limpieza, según el Feng Shui

Estamos en los primeros días de un nuevo mes pero para el Feng Shui, septiembre no es un mes más en el calendario. Este es el momento donde se marca un punto de inicio para un nuevo ciclo.

Teniendo en cuento lo mencionado anteriormente pues es importante realizar una limpieza energética que se realiza con agua y sal. Además tienes que tener en cuenta que para la técnica en cuestión, es el momento ideal para reorganizar la casa, soltar lo que no suma y abrirle la puerta a energías positivas.

¿Cómo debes hacer la limpieza energética con agua y sal?

Para poder realizar la limpieza energética de tu casa, tienes que realizar los siguientes pasos que son muy fáciles de hacer:

Lo primero es llenar un recipiente de vidrio con agua limpia.

Vas a agregar una buena cantidad de sal gruesa.

Luego tienes que colocar el recipiente en la entrada de la casa o también en las habitaciones donde percibas que la energía está un poco pesada.

Tienes que dejarlo actuar durante 24 horas.

Una vez que el tiempo haya transcurrido, vas a tirar el contenido lejos de tu casa y el recipiente tiene que ser bien lavado.

Este ritual que aconseja el Feng Shui, trae los siguientes beneficios:

Disuelve tensiones y discusiones acumuladas en el ambiente.

Favorece la armonía y la calma dentro de la casa.

Ayuda a abrir caminos para nuevas oportunidades, tanto personales como laborales.

Refuerza la sensación de limpieza, no solo física sino también energética.

¿Por qué en septiembre se debe limpiar la energía?

De acuerdo a lo que manifiesta el Feng Shui, los cambios de estación son los momentos claves para poder renovar las energías de los espacios. En el mes de septiembre, se lleva a cabo una transición que impulsa a hacer espacio para lo nuevo y dejar atrás lo que ya no suma.

🌑🌟 A 3 días del eclipse 🌟🌑Nos encontramos en un tiempo de gran movimiento energético.

Este es el momento ideal para limpiarnos energéticamente y también purificar nuestra casa o ambiente, soltando lo que ya no nos aporta.

Con la ayuda de este ritual que lleva agua y sal podrás eliminar la energía estancada y a limpiar simbólicamente cada rincón del hogar.