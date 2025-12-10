Fue protagonista de novelas infantiles mexicanas, saltó a las películas de Hollywood y hoy es conocida por ser expareja de una estrella del Universo de DC Comics

No cabe duda que, una historia de superación es la de esta actriz que fue protagonista de novelas infantiles mexicanas, pero saltó a la fama gracias a las participaciones que ha tenido en cintas de Hollywood, pero también fue conocida por ser la expareja de una estrella del Universo de DC.

¿Quién es la mexicana que saltó a la fama por ser protagonista en películas de Hollywood?

La actriz mexicana que inició su carrera en las telenovelas infantiles, pero que saltó a la fama por su participación en películas de Hollywood es Eiza González . La capitalina ha aparecido en varias cintas del séptimo arte como:

Baby Drive

Ambulancia

Godzilla vs Kong

Hobbs vs Shaw

The Ministry of Ungentlemanly

Alita: Battle Angel

Welcome to Marwen

La carrera de Eiza González como cantante

Esta actriz no sólo se desempeña en la pantalla grande, también es una talentosa cantante. La mexicana inició su carrera musical en el 2007 tras participar en una telenovela infantil, en el 2009 lanzó su debut como solista y un disco llamado Te acordarás de mí en el año 2011.

¿Quiénes han sido los novios de Eiza González?

La belleza de Eiza González ha enamorado a varios hombres de renombre en el mundo del espectáculo, desde futbolistas hasta grandes referentes que han dado vida a superhéroes de DC. Estos son algunos de los afortunados que han salido con la actriz mexicana.

Alejandro Fernández en 2010

Pepe Díaz en 2013

Liam Hemsworth, ex de Miley Cyrus y hermano del actor que le da vida a Thor.

D.J. Cotrona del 2014 al 2015

Calvin Harris en 2016

Maluma en 2017

Josh Duhamel en 2018

Luke Bracey en 2019

Timothée Chalamet en 2020

Dusty Lachowicz en 2020

Paul Rabil 2021

Jason Momoa en 2022; en este año circularon rumores sobre un posible romance, y tiempo después se dio a conocer una supuesta ruptura, sin embargo ninguno de los dos habría confirmado su relación.

Mario Casas en 2023

¿Eiza González anduvo con Cristiano Ronaldo?

Fue en el 2016 cuando varios rumores comenzaron a circular donde decían que Cristiano Ronaldo y Eiza González habrían salido, de hecho esta noticia se dio luego de que al portugués se le viera vacacionando en Ibiza a lado de la mexicana. Fue a través de las redes sociales donde comenzó a circular un fotografía donde se vieron juntos en una famosa costa de España, sin embargo, la imagen no era del todo nítida y no se confirma, pero, en ese año, tanto el astro luso como la cantante compartieron fotos en el mismo sitio.

