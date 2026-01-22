Conoce cuáles son los 3 alimentos que NO deben estar en tu desayuno; esto dicen los expertos

La alimentación es algo que puede marcar la diferencia para diversas cosas, por eso se hace siempre un llamado a realizar un buen proceso de esta cuestión. Y por eso, este doctor recomienda que no se utilicen estos 3 alimentos al momento de concretar el desayuno cada mañana. Estas son las razones, mismas que tienen toda la lógica del mundo y las cuales se deberían tomar en cuenta.

¿Por qué se deben evitar estos 3 alimentos en tu desayuno?

La recomendación de los expertos siempre va a ser que desayunes, sin embargo también es importante que esto se haga de la manera correcta. Por eso, estos alimentos deben erradicarse de inmediato, pues pueden traer problemas o simplemente resultan inútiles para que la energía propia que debe recibir tu cuerpo en un panorama ideal para tu día a día.

El doctor David Céspedes es un médico especializado en Salud Pública y Longevidad, el cual da estos consejos para los que buscan cuidar sus alimentos en la primera comida del día.

Cereales de desayuno fitness - Aunque supuestamente son saludables, realmente son azúcar en forma de fibra. Regularmente estos productos traen cerca del 20% o más de azúcares añadidas, harinas refinadas y jarabes.

¿Por qué es un error incluir estos alimentos en el desayuno?

La explicación de este experto de la salud indica que aunque se consideran opciones importantes para empezar bien el día, realmente desgastan a las personas desde las primeras horas del día. Por eso siempre se recomienda iniciar el día con proteínas y grasas vegetales de calidad que aporten energía y saciedad. Esto mientras sostenía una caja de huevos y un aguacate en su mano.