Cuáles son las mejores luces navideñas para ahorrar energía y dinero, según la UNAM.

Si hay algo que define al mes de diciembre es el color y el brillo que las luces navideñas le regalan a cada rincón . Ventanas, árboles y balcones se llenan de destellos que transforman los espacios y crean un clima festivo inconfundible. Sin embargo, más allá del efecto visual, también es importante detenerse a pensar en cómo se usan y en el impacto que pueden tener cuando se instalan sin planificación ni control.

En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de sus áreas de Protección Civil y Divulgación de la Ciencia, analizó qué tipo de luces conviene elegir para reducir riesgos y consumo. No todas las series funcionan de la misma manera ni demandan la misma cantidad de energía, por lo que una elección informada puede marcar una diferencia tanto en el gasto eléctrico como en la seguridad del hogar.

Las luces navideñas LED son la mejor opción cuando se trata de decorar el hogar.|Fuente: Canva

El uso excesivo de luces navideñas puede aumentar el consumo de energía hasta un 30% y, si no se toman recaudos, también eleva las posibilidades de incendios y accidentes domésticos. Por eso, la UNAM recomienda optar por luces LED, que consumen hasta 88% menos electricidad, generan menos calor y permiten disfrutar de la decoración navideña de forma más segura y responsable.

¿Cuáles son las recomendaciones para usar luces navideñas? Así puedes evitar un incendio

Si bien muchas personas creen que las luces navideñas no generan riesgos, es fundamental tener en cuenta algunos puntos específicos para reducir problemas futuros y evitar accidentes durante las fiestas.

Si vas a usar luces navideñas es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para no tener accidentes u otros problemas.|Fuente: Canva

Verificar el estado de las series: Antes de colocarlas, es importante revisar que no tengan cables pelados, enchufes flojos o focos rotos, ya que cualquier daño puede provocar cortocircuitos o descargas eléctricas. No sobrecargar enchufes: Conectar demasiadas series en una misma toma o abusar de extensiones puede generar sobrecarga eléctrica, aumentando el riesgo de fallas, chispazos o incendios dentro del hogar. Apagar las luces al dormir o salir: Dejar las luces encendidas sin supervisión incrementa el consumo de energía y el riesgo de incidentes. Apagarlas cuando no se usan es una medida simple y efectiva. Usarlas en exteriores solo si están certificadas: Las luces para exterior están diseñadas para resistir humedad, lluvia y cambios de temperatura, lo que evita accidentes eléctricos y prolonga su vida útil. Evitar decoraciones excesivas: Colocar demasiadas luces o adornos puede ser imprudente, ya que eleva el consumo eléctrico y aumenta las posibilidades de tropiezos, caídas o problemas eléctricos.

¿Cuál es la tendencia 2025 de las luces navideñas?

Además de pensar en el cuidado del medio ambiente, esta temporada también invita a prestar atención a la estética y a las nuevas formas de decorar. En 2025, las luces navideñas monocromáticas se llevan todas las miradas gracias a su estilo elegante, prolijo y muy fotogénico.

Wonder Lylights afirma que elegir un solo color permite lograr un efecto visual fuerte y armonioso, sin recargar los espacios ni perder la esencia cálida y festiva de la Navidad.

Desde una luz blanca cálida recorriendo el tejado hasta un azul rey intenso destacando balcones, ventanas o árboles, esta tendencia apuesta por lo simple y bien pensado. La coherencia cromática aporta orden y sofisticación, se adapta a distintos estilos de hogar y combina a la perfección con un uso más consciente de la energía, ideal para celebrar sin excesos.