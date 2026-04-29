Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy miércoles 29 de abril

La energía de los planetas y constelaciones está en cambio constante y hoy miércoles 29 de abril, los signos podrán aprovechar sus golpes de suerte en juegos de azar y lotería, gracias a sus números mágicos.

Asimismo, los astros les envían un mensaje importante sobre lo que les espera durante la jornada, y qué deben hacer para alinear su energía con la sabiduría del Universo.

Los números de la suerte de tu signo hoy miércoles 29 de abril

Aries

Abre tu corazón al amor y confía en tu capacidad para atraer aquello que deseas. Es un día de crecimiento profesional.

Números de la suerte: 20, 24 y 32.

Tauro

Conéctate con tu lado espiritual y busca respuestas en la meditación para poder superar las adversidades.

Números de la suerte: 12, 37 Y 10.

Géminis

Libérate de las prisiones mentales o emocionales que te detienen y aprovecha para destacar en el trabajo.

Números de la suerte: 08, 32 y 27.

Cáncer

Escucha a tu corazón y a tu intuición por encima de las voces externas.

Números de la suerte: 07, 13 y 26.

Los números de la suerte con los que ganarás la lotería|Pexels: Pixel Senses

Leo

Tu luz interior brilla intensamente, deja atrás lo viejo y cierra ciclos con elegancia.

Números de la suerte: 09, 12 y 20.

Virgo

La claridad mental es tu mejor herramienta hoy. Organiza tus pendientes y da un paso extra.

Números de la suerte: 11, 19 y 26.

Libra

Busca equilibrio entre tu vida laboral y el descanso. Florecerás en condiciones adversas.

Números de la suerte: 36, 41 y 47.

Escorpio

Estás cruzando un umbral de transición profunda. Deja ir lo que ya no vibre contigo.

Números de la suerte: 03, 15 y 22.

Estos son los números que traerán fortuna a los signos del zodíaco|Pexels: Nadin Sh

Sagitario

El movimiento es clave hoy, realiza algún desplazamiento o viaje corto.

Números de la suerte: 20, 38 y 49.

Capricornio

El Universo premia tu perseverancia. Trabaja por tus metas.

Números de la suerte: 05, 13 y 27.

Acuario

Mantén el control de tu vida frente a las opiniones ajenas.

Números de la suerte: 14, 20 y 32.

Piscis

Aprende a distinguir las vibraciones que ayudarán a tu evolución.

Números de la suerte: 21, 34 y 37.

