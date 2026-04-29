Los signos que no dormirán bien esta semana: la fuerte advertencia del horóscopo
Sentirán la mente acelerada, tendrán sueños inquietos o simplemente no lograrán cerrar los ojos. Estas son las predicciones que se avecinan.
Esta semana llega cargada de movimientos energéticos intensos que impactan directamente en el descanso, la mente y las emociones. Hay cuatro signos que sentirán la mente acelerada, tendrán sueños inquietos o simplemente no lograrán cerrar los ojos.
De acuerdo con la astrología, Géminis es el más afectado esta semana, con una energía pesada en la mente. Pero no es el único: Virgo, Escorpio y Acuario enfrentan sus propias batallas. Mira lo que dicen las predicciones:
- GÉMINIS: Tu mente no tendrá botón de pausa. Ideas, pendientes y conversaciones no resueltas darán vueltas justo cuando intentas dormir. La energía está muy mental, así que podrías experimentar insomnio ligero o sueño fragmentado. Consejo: evita las pantallas antes de dormir.
- VIRGO: La ansiedad por el control se dispara. Querrás tener todo resuelto, pero el universo te pide soltar. Esa tensión se reflejará en noches inquietas o dificultad para relajarte. Es momento de aceptar que no todo depende de ti.
- ESCORPIO: Las emociones profundas salen a flote. Recuerdos, intuiciones o incluso sueños intensos podrían interrumpir tu descanso. Estás procesando algo importante, pero tu mente seguirá trabajando incluso mientras duermes.
- ACUARIO: Tu energía está eléctrica. Ideas creativas y cambios internos te mantienen en un estado de alerta constante. Dormirás, pero no descansarás del todo. Necesitas desconectarte del mundo digital urgentemente.
¿Cuáles signos sí podrán descansar y tienen buena energía?
Tauro, Cáncer, Libra y Piscis están de suerte esta semana en temas de descanso y nuevos comienzos. De acuerdo con el horóscopo, atraen estabilidad, equilibrio, armonía y sueños positivos.
En cambio, Aries, Leo, Sagitario y Capricornio están en la cuerda floja, con un punto medio en su descanso. Todo dependerá de cómo manejen el estrés del día. Si logran desconectarse, dormirán bien; si no, podrían tener noches irregulares. En estos casos, puedes recurrir a rituales relajantes…
El ritual que tienes que hacer antes de dormir para descansar mejor
Si tienes problemas para dormir o conciliar el sueño rápido, prueba este ritual de meditación de 10 minutos con respiraciones profundas para alejar el estrés y aclarar la mente antes de dormir:
- Acuéstate en la cama en una posición cómoda (también puedes hacerlo sentado).
- Cierra los ojos y separa ligeramente las piernas, dejando caer los pies.
- Coloca los brazos a los lados, con las palmas abiertas y mirando hacia arriba.
- Haz tres respiraciones profundas: inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca para liberar tensión.
- Siente el peso de tu cuerpo, de tu rostro y de tus piernas.
- Visualiza una luz cálida que recorre cada parte de tu cuerpo.
- En la última exhalación, imagina que liberas las preocupaciones del día.
- Agradece por un día más vivido y di lo siguiente: “Me permito descansar en silencio”.
Si combinas este ritual con hábitos como alejarte de las pantallas entre 30 y 60 minutos antes de ir a la cama, tu descanso mejorará.