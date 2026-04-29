Los signos que no dormirán bien esta semana: la fuerte advertencia del horóscopo

Esta semana llega cargada de movimientos energéticos intensos que impactan directamente en el descanso, la mente y las emociones. Hay cuatro signos que sentirán la mente acelerada, tendrán sueños inquietos o simplemente no lograrán cerrar los ojos.

De acuerdo con la astrología, Géminis es el más afectado esta semana, con una energía pesada en la mente. Pero no es el único: Virgo, Escorpio y Acuario enfrentan sus propias batallas. Mira lo que dicen las predicciones:

GÉMINIS: Tu mente no tendrá botón de pausa. Ideas, pendientes y conversaciones no resueltas darán vueltas justo cuando intentas dormir. La energía está muy mental, así que podrías experimentar insomnio ligero o sueño fragmentado . Consejo : evita las pantallas antes de dormir.

Tu mente no tendrá botón de pausa. Ideas, pendientes y conversaciones no resueltas darán vueltas justo cuando intentas dormir. La energía está muy mental, así que . : evita las pantallas antes de dormir. VIRGO: La ansiedad por el control se dispara. Querrás tener todo resuelto , pero el universo te pide soltar. Esa tensión se reflejará en noches inquietas o dificultad para relajarte. Es momento de aceptar que no todo depende de ti.

La ansiedad por el control se dispara. , pero el universo te pide soltar. Esa tensión se reflejará en noches inquietas o dificultad para relajarte. ESCORPIO: Las emociones profundas salen a flote. Recuerdos, intuiciones o incluso sueños intensos podrían interrumpir tu descanso . Estás procesando algo importante, pero tu mente seguirá trabajando incluso mientras duermes.

Las emociones profundas salen a flote. Recuerdos, intuiciones o incluso . Estás procesando algo importante, pero tu mente seguirá trabajando incluso mientras duermes. ACUARIO: Tu energía está eléctrica. Ideas creativas y cambios internos te mantienen en un estado de alerta constante. Dormirás, pero no descansarás del todo. Necesitas desconectarte del mundo digital urgentemente.

Géminis, Virgo, Escorpio y Acuario tienen problemas para dormir esta semana.|(CANVA)

¿Cuáles signos sí podrán descansar y tienen buena energía?

Tauro, Cáncer, Libra y Piscis están de suerte esta semana en temas de descanso y nuevos comienzos. De acuerdo con el horóscopo, atraen estabilidad, equilibrio, armonía y sueños positivos.

En cambio, Aries, Leo, Sagitario y Capricornio están en la cuerda floja, con un punto medio en su descanso. Todo dependerá de cómo manejen el estrés del día. Si logran desconectarse, dormirán bien; si no, podrían tener noches irregulares. En estos casos, puedes recurrir a rituales relajantes…

El ritual que tienes que hacer antes de dormir para descansar mejor

Si tienes problemas para dormir o conciliar el sueño rápido, prueba este ritual de meditación de 10 minutos con respiraciones profundas para alejar el estrés y aclarar la mente antes de dormir:

Haz respiraciones profundas antes de dormir para liberar tensión y malas energías.|(CANVA)

Acuéstate en la cama en una posición cómoda (también puedes hacerlo sentado).

(también puedes hacerlo sentado). Cierra los ojos y separa ligeramente las piernas, dejando caer los pies.

y separa ligeramente las piernas, dejando caer los pies. Coloca los brazos a los lados, con las palmas abiertas y mirando hacia arriba.

y mirando hacia arriba. Haz tres respiraciones profundas : inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca para liberar tensión.

: inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca para liberar tensión. Siente el peso de tu cuerpo, de tu rostro y de tus piernas.

Visualiza una luz cálida que recorre cada parte de tu cuerpo.

que recorre cada parte de tu cuerpo. En la última exhalación, imagina que liberas las preocupaciones del día.

del día. Agradece por un día más vivido y di lo siguiente: “Me permito descansar en silencio”.

Si combinas este ritual con hábitos como alejarte de las pantallas entre 30 y 60 minutos antes de ir a la cama, tu descanso mejorará.