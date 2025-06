Cuando tu hijo ya no confía en ti, estas son las señales de alerta: los expertos hablan y explican cómo recuperar el lazo

Cuando tus hijos ya no confían en ti, es necesario prestar atención a algunas señales de alerta dentro de su relación, para de esta manera poner freno a los vicios relacionales y finalmente recuperar el lazo y la confianza.

Expertos del canal de Youtube Psicología Animada señalan que cuando un niño quiere ser escuchado y contar un problema, es necesario dejarlo hablar y no comenzar a dar consejos no solicitados, ya que esto podría transmitir el mensaje al niño de que no es capaz de pensar soluciones por sí mismo.

Te puede interesar:



Freepik Los padres deben de evitar tener errores comunes a la hora de generar un lazo con sus hijos

En este punto. es importante tener empatía con los hijos y no mostrarse arrogante para de esta manera provocar que el niño se sienta comprendido. Recuerda que siempre debes de tomar en cuenta que no conoces todos los detalles por los cuales tu hijo hizo lo que hizo, ni puedes meterte en su mente para conocer sus pensamientos valores o creencias y es por ello que no debes de juzgar.

5 claves para mejorar la relación con tu hijo

Los expertos de Psicología Animada recomiendan siempre tratar de entender la perspectiva de tu hijo cuando te cuente un problema, aún cuando no estés de acuerdo con sus creencias. Asimismo, exhortan a los padres a seguir las siguientes claves para mejorar su relación con los niños y adolescentes a su cargo:

Parafrasea las anécdotas que tu hijo te cuenta: esto te ayudará a asegurarte de que estas entendiendo correctamente la situación que tu hijo quiere externar. Hazle preguntas sobre el tema que te está contando: escuchar a los hijos sin decir absolutamente nada es importante, pero también es vital que el niño sienta que te interesa lo que te está relatando. Las preguntas también son necesarias para que puedas comprender mejor su punto de vista. Esto hará que tu hijo se abra más contigo. Válida su punto de vista: es importante hacerle saber a tu hijo que lo estás entendiendo. Para ello puedes usar frases como “creo que eso te hizo sentir muy mal” o “yo hubiera accionado de la misma manera”. Incluso, aunque no estés de acuerdo, puedes decirle “creo que entiendo la razón por la cual actuaste de esa manera y creo que fue duro para ti el no haber podido controlar tus impulsos”. Usa el lenguaje no verbal de interés: estar viendo tu celular o volteando hacia otro lado no ayuda a que tu hijo se sienta escuchado. Así que cuando tu hijo quiera contarte algo siempre regalarle unos minutos de tu atención. Si en ese momento no puedes es mejor que le digas “ahora no puedo, pero qué te parece en una hora lo platiquemos”. Pregúntale sobre su solución una vez que haya terminado toda la historia con lujo de detalles: realizando esta acción incluso, podrías darte cuenta de que tu hijo es más maduro de lo que pensabas.