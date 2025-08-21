¿Cuánto dinero gastas en promedio en un Pueblito Mágico?

El término de las vacaciones para las y los alumnos afiliados a la Secretaría de Educación Pública se acerca, por lo que padres y madres de familia están esperando con ansias un último fin de semana para escaparse con el resto de su familia. Es aquí en donde el mote de “Pueblito Mágico” se asemeja entre las posibilidades.

Un Pueblito Mágico no es más que un lugar ancestral y lleno de belleza que se convierte, sin duda, en uno de los destinos favoritos de chicos y grandes, motivo por el cual estos lugares se han vuelto lugares impresionantes para turistas y mexicanos por igual. Ahora bien, ¿cuánto se gasta en promedio dentro de un Pueblo Mágico?

Del 21 al 24 de agosto, #Huejotzingo celebrará la Feria de las Berries en San Diego Buenavista. Se esperan más de 17 mil visitantes y una derrama económica superior a 80 mdp. Habrá actividades culturales, artísticas y mucha tradición. #Noticias #Puebla pic.twitter.com/WjCmwr45bi — Janeth León M (@janethleontv) August 19, 2025

¿Cuánto dinero se gasta en un Pueblito Mágico?

Lo primero que haremos será hablar de Huejotzingo, mismo que se encuentra a 40 minutos de la capital de Puebla y que es considerado el Pueblito Mágico más económico de todos, pues dentro del Mercado Hermanos Serdán puedes comer por menos de 100 pesos por persona; además, sus amenidades no incluyen un gasto excesivo.

En contraparte se encuentra Ajijic, el cual se ubica en el estado de Jalisco y el cual se considera uno de los más costosos que hay. A 40 minutos del área metropolitana, este lugar tiene hoteles con precios de los 1,200 hasta los 1,800 pesos; además, si tu deseo es adquirir un inmueble en dicho lugar, el costo va de los 5 a los 18 millones de pesos.

En otras palabras, definir qué Pueblito Mágico es el más económico o costoso deriva de las actividades que desees hacer, así como de la inversión que realices en tus comidas y alimentos. Un ejemplo de lo anterior es Taxco, el cual se encuentra en Guerrero y que tiene un promedio de 300 a 500 pesos de comida por persona.

Buenos días desde Taxco de Alarcón. ¿Quién ya ha caminado por estas calles? 😀

📸 Foto por: danielmendr pic.twitter.com/DVNvqZIq8t — Espíritu Curioso (@EspirituCurioso) August 8, 2025

¿Cuál es el Pueblito Mágico más cercano a la CDMX?

El Pueblito Mágico más cercano a la Ciudad de México es Tepotzotlán, mismo que se encuentra únicamente a una hora de la capital del país. Este se ha convertido en uno de los favoritos no solo por su cercanía, sino también por las cosas que puedes encontrar en el mismo, así como por la calidad de la gente que radica ahí.