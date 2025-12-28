¿Con ganas de salir? ⁠Estos fueron los Pueblitos Mágicos MÁS visitados en 2025 según la IA

En los últimos años los llamados Pueblitos Mágicos han ganado gran terreno dentro de los destinos preferidos por todos los mexicanos, e incluso por el turismo internacional, pues cada uno tiene cosas distintas que lo hacen un lugar único y especial que todos queremos conocer y de cara a este 2026 no estaría mal darse una escapada.

Si tienes ganas de descubrir alguno nuevo o saber cuáles son los mejores para visitar, no te pierdas nuestro ranking, donde destacaremos a los más visitados este 2025 de acuerdo con la Inteligencia Artificial, mismos que no deberías de dudar en visitar próximamente y dejarte cautivar por la belleza de cada uno.

¿Cuáles son los Pueblitos Mágicos más visitados en México según la IA?