¿Con ganas de salir? Estos fueron los Pueblitos Mágicos MÁS visitados en 2025 según la IA
En los últimos años los llamados Pueblitos Mágicos han ganado gran terreno dentro de los destinos preferidos por todos los mexicanos, e incluso por el turismo internacional, pues cada uno tiene cosas distintas que lo hacen un lugar único y especial que todos queremos conocer y de cara a este 2026 no estaría mal darse una escapada.
Si tienes ganas de descubrir alguno nuevo o saber cuáles son los mejores para visitar, no te pierdas nuestro ranking, donde destacaremos a los más visitados este 2025 de acuerdo con la Inteligencia Artificial, mismos que no deberías de dudar en visitar próximamente y dejarte cautivar por la belleza de cada uno.
¿Cuáles son los Pueblitos Mágicos más visitados en México según la IA?
- San Miguel de Allende, Guanajuato: Este destino se ha vuelto uno de los más populares de todo México gracias a su arquitectura colonial, vida cultural, arte y gastronomía.
- Tequila, Jalisco: Un lugar bastante conocido por ser la cuna del tequila hoy en día goza de gran popularidad gracias a sus rutas entre destilerías, siendo ideal para el turismo.
- Pátzcuaro, Michoacán: Otro destino que poco a poco ha ganado terreno, el cuál tiene una gran cantidad de actividad en festividades como el Día de Muertos gracias a sus actividades tradicionales y sus paisajes.
- Tepoztlán, Morelos: Su ambiente lleno de misticismo, cercanía con la Ciudad de México y sus crecientes jornadas de actividades le han hecho destacar en los últimos años.
- Valladolid, Yucatán: Acercados al sureste, este lugar se ha vuelto único gracias a su arquitectura y cercanía con cenotes, siendo menos popular pero muy llamativo.
- San Cristóbal de las Casas, Chiapas: Sus paisajes y sus actividades le han hecho volverse uno de los destinos más importantes de México, despertando gran interés turístico.
- Taxco, Guerrero: Es bastante conocido por su arquitectura colonial y la accesibilidad a metales cotizados como la plata, despuntando en los últimos años por su gran actividad comercial y por los paisajes coloniales que adornan la demarcación.