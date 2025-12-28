¿De qué color elegir mi ropa interior para recibir el Año Nuevo 2026? Significados y creencias para el amor, fortuna y más
¡Ve por todo eso que deseas en este 2026 y prepárate con todo! Este es uno de los rituales que NO te puede faltar
Se acerca el Año Nuevo y con ello una serie de rituales y creencias que millones de mexicanos solemos poner en práctica para atraer aquello que tanto deseamos, ya sea amor, dinero, abundancia… En fin, cada persona tiene sus propios intereses, mismos que ligan a ¿El color de la ropa interior?
Probablemente con el paso de los años has escuchado sobre el color de calzones que debes usar para atraer ciertas cosas en tu año y aunque lo recomendable es que sí uses siempre, te contaremos a detalle qué significa cada color para que te vayas con todo por eso que tanto anhelas.
¿Qué significa el color de los calzones en año nuevo?
- Negro: Si lo tuyo este color, es importante que se la socia a la elegancia, sensualidad y sobre todo al cierre de ciclos.
- Blanco: Universalmente son emparejados con la paz, la armonía, la pureza y sobre todo con los nuevos comienzos.
- Amarillo o Dorado: A través de los años se les ha emparejado con el dinero, la prosperidad, y la abundancia; lo que se podría traducir en éxito y buen economía.
- Verde: Si bien, es uno de los colores con más significados, se destaca la salud, el bienestar, la vida y la naturaleza.
- Rojo: Significan amor pero a la vez pasión, energía y fuerza, además de que están asociados a la buena suerte en el romance.
- Azul: Además de atraer la tranquilidad, estabilidad y el éxito profesional, es un color que representa comunicación.
- Naranja: Uno de los colores del año podría atraer creatividad, alegría y vitalidad para ir por nuevas aventuras que saquen lo mejor de ti.
- Rosa: Estos colores pueden atraer el romance así como las relaciones, por lo que si tu meta es dar paso a esta etapa, no deberías dudar en usarlos.
- Morado o Violeta: Además de estar asociados a la espiritualidad también significa intuición, sabiduría y meditación, una nueva partida al crecimiento interior.