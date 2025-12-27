Este es el color de ropa interior que debes usar el 31 de diciembre para la abundancia

Estamos a muy pocos días de que llegue el final del año por lo que muchas personas comienzan a pensar rituales para cerrar ciclos y esperar de la mejor manera el 2026.

Uno de los rituales que no se puede dejar de lado es el de la ropa interior ya que cada color tiene su significado y si lo que buscas es atraer la prosperidad y abundancia el 31 de diciembre debes seguir el consejo de Mhoni Vidente.

Desde hace muchos años que la ropa interior ha cobrado mucha relevancia para Año Nuevo por eso las personas que creen en esto usan un determinado color para celebrar la llegada de un nuevo año.

¿Cuál es el color de ropa interior que atrae la abundancia?

En caso de que desconozcas el significado de los colores de la ropa interior pues te vamos a contar todo lo que tiene para decir Mhoni Vidente. Para la abundancia hay 2 tonos que tienes que utilizar.

De acuerdo a lo que manifiesta la astróloga el color de ropa interior que tienes que usar antes del 31 de diciembre para atraer la prosperidad es el rojo y el amarillo. El primero de ellos está asociado al dinero y el segundo es el simbolismo del amor. Por ende si utilizas el amarillo podrás atraer la riqueza Sin límites y comenzar 1 2026 con abundancia.

Escoge bien el color.|Pexels

Por otro lado, también tenemos que utilizar ambos colores en la ropa interior para eso lo que tienes que hacer es darlos vuelta, rociarlos con perfume y una vez que lo hayas utilizado tienes que atar un listón rojo y guardarlo en el clóset sin lavar. Esta es una forma muy fácil en la que puedes atraer la prosperidad.

Prueba con este ritual para que tu 2026 pueda ser mucho más próspero. Recuerda que es importante tener fe y hacer tu intención con mucha fuerza tu pedido.